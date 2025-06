Muore sotto la lastra di granito 

Era la sua cava, il risultato di sacrifici di anni, il lavoro di una vita lasciato ai figli. Pietro Bua, 73 anni, è morto ieri pomeriggio nell’azienda che aveva faticosamente costruito. Il pensionato si stava muovendo dentro la cava di Biralò, a pochi chilometri da Buddusò, ed è arrivato vicino ad un carrello utilizzato per la movimentazione delle lastre di granito. Per ragioni che devono essere chiarite la presa della macchina è mancata e una lastra si è staccata dal supporto. Pietro Bua è stato travolto e ucciso, per il pensionato non c’è stata possibilità di spostarsi dalla traiettoria del pesantissimo pezzo di granito. La tragedia si è consumata alla presenza di diverse persone, a quanto pare nella cava di Biralò c’erano anche alcuni familiari della vittima. La Bua Graniti ora è intestata ad un figlio del pensionato. Per Pietro Bua non c’è stato niente da fare, i soccorsi sono stati inutili. Sul posto sono arrivati personale del 118 e i Vigili del Fuoco di Ozieri. I traumi non hanno lasciato scampo all’anziano imprenditore. Alla presenza dei Carabinieri e del personale dello Spresal di Olbia (gli ispettori del lavoro della Asl) sono iniziate le operazioni di recupero della salma e le primissime attività di indagine. La vittima non stava lavorando, dava una mano saltuariamente e soprattutto aveva l’abitudine di seguire da vicino l’attività dei figli. Nelle vicinanze della cava di granito aveva un orto e si spostava dal suo piccolo appezzamento di terreno all’azienda che aveva creato. Nel primissimo pomeriggio di ieri è successo qualcosa che ora deve essere chiarito.

Il carrello

Le indagini sono coordinate dai pm della Procura della Repubblica di Sassari e ieri sono scattati i primi provvedimenti. I magistrati hanno ordinato il sequestro di alcuni settori della cava e del carrello dal quale si sarebbe staccata la lastra. Il personale dello Spresal ha effettuato le prime verifiche tecniche dentro l’azienda, gli ispettori del lavoro della Asl di Olbia stanno verificando il rispetto delle misure antinfortunistiche. Ma il tema centrale dell’indagine è il funzionamento del carrello. Sono state sentite diverse persone, la Procura di Sassari ha disposto l’autopsia sul corpo del pensionato di Buddusò.

