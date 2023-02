Muore solo in casa,  trovato senza vita dopo una settimana  

È morto da solo nel silenzio del suo appartamento, in una palazzina di via Aristana. Un pensionato di 67 anni, venerdì notte, è stato senza vita nella sua casa e dai primi accertamenti sembra che sia stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Solo alcuni giorni fa un altro caso simile in città, con un 58enne ritrovato morto nella casa di via Mariano IV.

La scoperta

È stato il proprietario dello stabile a dare l’allarme quando si è reso conto che da circa due settimane Salvatore Bussu non usciva di casa. Ha chiamato il fratello che da Santa Giusta, dove vive, in pochi minuti si è precipitato in via Aristana dove ha fatto la tragica scoperta. Una volta dentro l’appartamento, ha trovato il fratello senza vita. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine oltre al personale del 118 che poi ha constatato il decesso. Dai primi accertamenti sembra che il pensionato sia stato colpito da un malore improvviso, che non gli ha dato modo nemmeno di chiedere aiuto. Il decesso risale almeno a una settimana fa, forse il 57enne è morto da solo proprio nei giorni in cui in città si faceva festa per il Carnevale e la Sartiglia.

I drammi

Solo due giorni fa a Oristano si è registrato un altro dramma della solitudine: un uomo di origine tedesca, di 58 anni, era stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Mariano IV. Anche in quel caso si è trattato di una morte naturale, avvenuta presumibilmente qualche giorno prima ma scoperta soltanto in un secondo momento. Erano stati i vicini a dare l’allarme, a chiamare le forze dell’ordine che poi hanno ritrovato senza vita il pensionato.