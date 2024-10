Muore solo a 74 anni, lo trovano in casa dopo una settimana 

Dramma della solitudine a Gonnosfanadiga dove il cadavere di un pensionato è stato scoperto a una settimana dalla morte. Si chiamava Franco Concas, aveva 74 anni e in paese lo conoscevano tutti: ogni giorno faceva il giro delle botteghe, salutava gli amici e faceva due chiacchiere con i compaesani. Notando la sua assenza, i vicini di casa hanno provato a contattarlo e quando non hanno ricevuto risposta hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che ieri pomeriggio sono entrati in casa dell’uomo e hanno fatto la tragica scoperta. Alcuni commercianti raccontano di come già da qualche giorno l’assenza di Concas fosse stata notata e avesse destato qualche sospetto. Franco Concas a Gonnosfanadiga ha sempre partecipato alle feste e alle sagre del paese e gli piaceva intrattenere le persone cantando qualche canzone: tutti lo conoscevano e gli volevano bene.

«Franco è stata una delle persone più note a Gonnosfanadiga, il suo modo libero di vivere, il suo amore per il canto e la gioia che portava nel paese rimarranno nelle menti di tutti noi – è il ricordo del sindaco di Gonnosfanadiga Andrea Floris –. Mi dispiace appurare che sia stata una morte solitaria e che sia passato del tempo prima di ritrovarlo, ma il nostro concittadino era abbastanza autonomo e indipendente, per questo anche dai servizi sociali non era necessaria una presenza costante».

RIPRODUZIONE RISERVATA