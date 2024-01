Muore schiacciato nella stiva della nave 

Schiacciato tra due semirimorchi. Raffaele Massa stava partecipando insieme a un gruppo di colleghi alle operazioni di scarico della nave merci Estraden, arrivata al Porto canale di Cagliari da poche ore. Un lavoro ormai di routine per lui, dipendente del gruppo Grendi. Ma il movimento improvviso dell’autoarticolato, probabilmente durante la fase di aggancio al “trattore” – il mezzo utilizzato per spostare questi giganteschi container con le ruote -, lo ha sorpreso mentre si trovava in mezzo ai veicoli parcheggiati nella stiva: il cinquantenne è morto sul colpo e i medici del 118 intervenuti poco dopo nello scalo industriale di Macchiareddu non hanno potuto fare niente per lui.

Una tragedia sul lavoro, la prima dell’anno nel Cagliaritano, che ha fatto scattare la protesta dei sindacati: Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno proclamato uno sciopero di 72 ore, fino a lunedì, per chiedere un miglioramento delle condizioni di sicurezza.

I fatti

Le operazioni di scarico erano già a buon punto: la nave proveniente da Marina di Carrara, dopo una sosta a Olbia era arrivata al Porto canale intorno alle 6.30. Gli operai sono saliti sulla nave, battente bandiera finlandese, che era ancora buio. Il dramma poco dopo le 9, durante la fase di aggancio di un semirimorchio al trattore stradale, che avrebbe dovuto trasportare il carico all’esterno della Estraden. Sarebbe in questo momento che l’autoarticolato – lungo oltre 12 metri, diverse decine di tonnellate di peso – ha fatto un movimento all’indietro. Uno scatto inatteso. Di sicuro non se lo aspettava Raffaele Massa, che in quel momento si trovava tra il retro del semirimorchio appena agganciato e un altro, parcheggiato a poca distanza. Uno dei primi a dare l’allarme è stato il conducente del trattore. Sotto choc, in lacrime insieme a tutti gli altri colleghi, ha atteso l’arrivo dei soccorsi e poi della polizia, che ha avviato le indagini coordinate dalla Procura di Cagliari. A bordo della nave merci è intervenuto anche il personale della Capitaneria di porto, insieme agli specialisti dello Spresal – il servizio della Asl che si occupa di sicurezza sul lavoro – e ad alcuni dipendenti dell’Autorità portuale. A metà mattina è arrivato anche il medico legale: nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia. Per ora nessuna iscrizione nel registro degli indagati.

L’inchiesta cercherà anche di accertare se tutti i sistemi di prevenzione dei rischi – ad esempio il cicalino che si inserisce automaticamente quando un veicolo da lavoro innesta la retromarcia – abbiano funzionato.

L’azienda

I vertici del gruppo Grendi, «sgomenti e addolorati», fanno sapere di essere «a disposizione delle autorità in seguito all’incidente che coinvolto il collega». Gli amministratori delegati Costanza e Antonio Musso hanno raggiunto il Porto canale poco dopo la tragedia. Fuori dai cancelli che separano il molo dalla strada di Giorgino, i sindacalisti di tutte le sigle hanno alzato la voce: «È inaccettabile che si continui a morire sul lavoro», hanno detto Alessio Salis (Filt), Michele Palenzona (Fit) e Giomaria Cuccu (Uilt) che ieri si sono precipitati nello scalo industriale insieme insieme alla segretaria della Camera del lavoro Cgil Simona Fanzecco. Recentemente, ricordano i sindacati, è arrivata la condanna dei sette imputati per la morte di Fausto Simbula, anche lui rimasto schiacciato da un semirimorchio nel 2006. «Tutte le norme su salute e sicurezza devono essere rispettate», dicono i sindacalisti, «il tema non può non essere prioritario per tutti i soggetti coinvolti nella catena lavorativa».

