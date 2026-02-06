Muore schiacciato nel suo camion 

La corsa verso il Pronto soccorso si è rivelata vana. Salvatore Tegas è arrivato senza vita, dopo essere rimasto schiacciato dal camion che stava guidando e che si è ribaltato in seguito al cedimento di una parte del terreno a Maurusauru, località a sud di Lanusei. Settantadue anni, originario di Triei, ma da lungo tempo trapiantato a Lanusei, è morto nel primo pomeriggio di ieri. I familiari l’hanno caricato in auto e hanno raggiunto l’ospedale nell’estremo tentativo di salvargli la vita. Ma le sue condizioni erano drammatiche: troppo gravi le lesioni. Sulla tragedia indagano gli agenti del commissariato di Lanusei, guidati dal dirigente Antonio Maria Arca, che hanno acquisito la testimonianza dei familiari.

La tragedia

Erano poco passate le 13. Come di consueto, Salvatore Tegas era impegnato a curare i terreni di famiglia. Il pensionato era al volante del suo camion. La tragedia si è consumata in un attimo. Il mezzo si è ribaltato dopo aver perso aderenza con il terreno, che in quella parte ha ceduto all’improvviso. I familiari l’hanno soccorso subito, estraendolo dalla cabina. Sono stati momenti di terrore e angoscia. Il pensionato è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora della Mercede, ma qui l’uomo è arrivato ormai privo di vita. L’esatta dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalla polizia scientifica che, ieri pomeriggio, ha effettuato i rilievi nel luogo della tragedia.

La vittima

Salvatore Tegas era nato a Triei nel 1953. Intorno agli anni Sessanta, i genitori avevano deciso di vendere i beni di famiglia per trasferirsi a Lanusei. Qualche anno dopo, insieme al fratello Mario, Salvatore era emigrato in Germania. Qui aveva conosciuto la donna che qualche tempo dopo sarebbe diventata la moglie e la madre dei loro tre figli. Dopodiché, entrambi i fratelli, hanno deciso di rientrare a Lanusei dove si sono presi cura dei terreni di famiglia. Vasti appezzamenti nelle campagne di Maurusauru. Non aveva mai perso i contatti con il suo paese d’origine, tanto che al rientro dalla Germania Salvatore Tegas aveva fatto parte della squadra di calcio di Triei, ritrovando così coetanei e parenti con i quali aveva condiviso l’infanzia. Ma la sua passione per lo sport l’aveva portato anche a militare, in età adulta, tra gli amatori di Lanusei. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione sia a Lanusei che a Triei.

