Muore schiacciato dal trattore 

Un’altra vittima del lavoro nel Nord Sardegna, l’elenco delle morti bianche si allunga ed è una drammatica emergenza sociale. Ieri mattina è deceduto mentre lavorava sul suo trattore, Pierpaolo Bacciu, 59 anni, di Buddusò. L’uomo stava operando con la macchina agricola su un terreno con una fortissima pendenza, nelle campagne a cavallo dei territori di Pattada e Nughedu San Nicolò e aveva anche il problema di mantenere l’equilibrio di un mezzo che aveva un portacarichi di metallo ancorato nella parte posteriore. Una manovra con il trattore su una parte scoscesa è stata fatale a Bacciu. La macchina ha perso aderenza e si è capovolta, l’uomo è stato sbalzato fuori dalla cabina ed è rimasto schiacciato. Pierpaolo Bacciu è morto subito, a causa delle gravissime ferite e traumi causati dallo schiacciamento. Un collega che era presente sul luogo della tragedia e ha prestato i primi soccorsi, purtroppo inutili. Con grandissime difficoltà, a causa delle caratteristiche del terreno, sul posto sono arrivati il personale del 118, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un equipaggio del 118. Purtroppo per Pierpaolo Bacciu non c’è stato niente da fare. La zona dell’incidente, nella località di Biviti, è impervia ed è stato complicato anche l’intervento di recupero del corpo. L’equipaggio dell’Elisoccorso non è stato nelle condizioni di supportare le operazioni, completate con l’utilizzo di un trattore.

Una morte in campagna

La Procura della Repubblica di Sassari ha affidato allo Spresal della Asl sassarese le indagini. Bacciu stava operando per conto di terzi in una attività di pulizia di un terreno e di movimentazione di legname. Questa è la base di partenza delle indagini penali. Ora sarà necessario accertare se la vittima stava operando in sicurezza. Pierpaolo Bacciu lascia la moglie e tre figli. Era un operaio esperto, un uomo dedito al lavoro, si occupava prevalentemente di estrazione di sughero e di taglio e commercializzazione del legname. I funerali potrebbero essere celebrati già questo pomeriggio a Buddusò.

