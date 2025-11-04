Muore schiacciato dal trattore 

Schiacciato sotto il peso del trattore che stava guidando, davanti agli occhi del padre, nelle campagne tra Sennori e Tergu, sulla provinciale 29 che conduce a Nulvi. Franco Gallittu, 51 anni originario di Pattada ma residente a Sennori, è deceduto mentre preparava la semina dei campi dell’azienda agricola di famiglia, in località Baizzoni. L’incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina alle 9.30, quando tutto sembrava procedere secondo i programmi. Improvvisamente l’agricoltore, probabilmente per una manovra errata, ha perso il controllo del trattore impegnato a lavorare un terreno in pendenza, quindi, sbalzato a terra è stato travolto dal mezzo agricolo che lo ha trascinato in una discesa ripida fino a schiantarsi contro un albero. A pochi metri il padre a bordo di un altro trattore, impotente, ha assistito alla terribile scena. Il figlio è rimasto incastrato tra le pesanti ruote del mezzo e l’albero. Difficile liberarlo con le sole mani.

I soccorsi

All’arrivo i soccorritori si sono trovati davanti ad una situazione di emergenza complessa. Un’operazione che ha richiesto l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Sassari per estrarre l’uomo ancora vivo ma in condizioni critiche. Gli operatori sanitari del 118 hanno allertato l’elisoccorso per un trasporto d’urgenza, ma durante il viaggio verso l’ospedale civile di Sassari, il 51enne è andato in arresto cardiaco ed è deceduto. Le manovre di rianimazione attivate dall’equipe medica non hanno avuto successo, l’agricoltore è morto senza mai riprendere conoscenza. Troppo gravi le ferite riportate al torace, all’addome e alla testa. Sul posto il supporto dei carabinieri di Porto Torres e l’intervento del personale dello Spresal che hanno avviato le indagini per accertare se vi siano responsabilità per violazioni di norme di sicurezza. Il mezzo agricolo è stato posto sotto sequestro.

«I settori dell’agricoltura e dell’edilizia sono quelli che presentano situazioni lavorative più critiche, dove si verificano gli incidenti più gravi a causa della carenza di opportuni controlli preventivi», sottolinea Michele Serra, segretario Uila Uil Nord Sardegna. La notizia ha sconvolto la comunità di agricoltori, dove Franco Gallittu era molto conosciuto come grande lavoratore.

