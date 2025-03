Muore schiacciato dal trattore 

Tragedia nelle campagne di Oliena, dove ieri pomeriggio, in località Logheri, un vigile del fuoco di stanza a Olbia, libero dal servizio, è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava nel terreno di famiglia. A perdere la vita Giancarlo Piga, 41 anni, che, per cause ancora da accertare, è rimasto intrappolato nella cabina del trattore che si è ribaltato. A chiamare i soccorsi è stata la persona che si trovava con lui, ma all’arrivo dei colleghi da Nuoro e delle ambulanze del 118, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, dove la famiglia di Piga, padre di tre figlie, è ben voluta.

L’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. L’incidente è avvenuto mentre Giancarlo Piga stava percorrendo una stradina di campagna, poco distante dalla vecchia strada per Orgosolo, intorno alle 16. Le ipotesi al vaglio sono che il mezzo possa aver fatto una manovra errata, oppure che si sia verificato un problema meccanico che ha messo in difficoltà il vigile del fuoco. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e i colleghi di Piga, che sono intervenuti prontamente. Insieme, hanno messo in atto tutte le procedure di soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, Piga stava lavorando nel suo terreno quando è rimasto intrappolato sotto il trattore che stava guidando. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti del commissariato di Orgosolo, la polizia scientifica e gli ispettori dello Spresal, insieme ai colleghi dei vigili del fuoco. Piga è stato estratto dal mezzo e adagiato su una barella, ormai privo di vita.

I rilievi

Le autorità stanno indagando sull’incidente per determinare le cause esatte. Oltre alla polizia scientifica, sono intervenuti gli ispettori dello Spresal dell’Asl per valutare se l’incidente possa essere considerato un incidente sul lavoro o una tragica fatalità, avvenuta durante un’attività hobbistica. Il trattore e la salma sono state messe sotto sequestro a disposizione del magistrato di turno. Giancarlo Piga era un uomo conosciuto e stimato. La sua morte ha suscitato un forte sentimento di solidarietà tra i colleghi e la popolazione di Oliena.

I precedenti

Questa tragedia riporta alla luce la pericolosità delle macchine agricole nelle campagne del Nuorese, dove il terreno accidentato aumenta il rischio di ribaltamento. Un problema che è stato più volte sottolineato dal presidente provinciale dell’Anmil, Michele Tatti, il quale ha lanciato appelli per sensibilizzare sulla necessità di prestare maggiore attenzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA