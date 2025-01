Muore schiacciato da una mucca 

Spinto contro il muro da una delle sue vacche e poi schiacciato da un’altra mucca. Giuseppe Zedde, non ha avuto scampo. L’allevatore 75enne, vigile urbano in pensione noto a tutti col nome di “Peppino”, è morto sul colpo nelle campagne di Illorai. La tragedia, che ha sconvolto il paese del Goceano di appena 700 anime, si è verificata alle 8.30 di ieri mattina, nella località periferica di Berre Porcu, proprio quando nell’azienda di famiglia l’anziano era impegnato a caricare vitelli e mucche su un furgoncino, per trasportare gli animali destinati alla vendita. Aveva deciso di aiutare il suo unico figlio Giuseppe 32 anni che, insieme ad altre tre persone accompagnavano gli animali per sistemarli sul mezzo.

La dinamica

Secondo i primi riscontri dei carabinieri della compagnia di Bono, al comando di Davide Masina, padre e figlio mentre manovravano due vacche per collocarle nel vagone del camioncino, non hanno neppure fatto in tempo a concludere l’operazione che, improvvisamente, uno degli animali, probabilmente spaventato, ha travolto l’allevatore scaraventandolo con violenza contro un muro. Finito a terra, un’altra mucca ha reagito calpestandolo. Dopo l’allarme lanciato dal figlio, l’equipe medica dell’ambulanza del 118 ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso, ritornato vuoto alla base. A niente è servito l’intervento tempestivo degli operatori sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Il pensionato è morto per trauma toracico da schiacciamento e per le gravi emorragie interne riportate. A indagare sulla dinamica anche gli ispettori dello Spresal intervenuti per accertare la presenza di eventuali violazioni sulla sicurezza nell’attività di allevamento. La salma è stata trasferita all’ospedale San Francesco di Nuoro, a disposizione della Procura della Repubblica che dovrà decidere se disporre l’esame autoptico.

Lutto

La notizia ha scosso Illorai e il sindaco, Gianluca Grande che trovandosi fuori sede è rientrato immediatamente in paese. «Perdiamo una brava persona, laboriosa e infaticabile», ha detto il primo cittadino «Peppino era un ex dipendente comunale e un ex guardia campestre che, una volta andata in pensione, spendeva le sue giornate ad aiutare il figlio. Tutta l’amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia, alla moglie e al figlio».

