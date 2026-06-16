Muore schiacciato da una betoniera 

Incidente mortale ieri pomeriggio nella strada provinciale che collega San Gavino Monreale a Sardara. Il terribile scontro tra una betoniera e una Lancia Delta è avvenuto poco dopo le 14 e ad avere la peggio è stato il conducente dell’automobile, Cristiano Melis, 57 anni, di Sardara, deceduto dopo il violentissimo impatto mentre il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso.

Soccorsi inutili

A nulla è valso l’intervento dei medici del 118 giunti dal vicino ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista di Sardara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sanluri, i carabinieri di Guspini e Villacidro e gli agenti della polizia locale di San Gavino Monreale.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente in una provinciale ribattezzata come “la strada della morte” per l’altissimo numero di sinistri in molti casi con feriti e vittime.

Ora i carabinieri sono al lavoro per capire le cause del terribile incidente e, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la betoniera fosse diretta da San Gavino Monreale verso Sardara e che avesse da poco superato il centro abitato non lontano dalla stazione ferroviaria e dal nuovo ospedale in costruzione. All’improvviso sul camion è finita la Lancia Delta condotta da Cristiano Melis per cause ancora in corso di accertamento.

Ipotesi

Forse l’autista potrebbe avere avuto un malore o problemi alla visibilità in una strada troppo stretta per il traffico giornaliero (anche di mezzi pesanti) che ogni giorno deve affrontare. L’auto è finita sotto la betoniera e nell’impatto violentissimo anche il mezzo pesante si è ribaltato ed è finito fuori della strada.

La Lancia Delta si è ridotta ad un ammasso di lamiere e per Cristiano Melis, un grande lavoratore conosciuto da tutti a Sardara, non c’è stato niente da fare. La notizia del suo decesso si è subito diffusa nel paese di nascita «Ancora una volta dobbiamo piangere per una vita spezzata per colpa di una strada assolutamente non più praticabile per il traffico e per la carreggiata stretta con la quasi totalità di piazzole inesistenti», ha detto l’assessore Antonio Mameli. «La Provincia si attivi subito perché ormai questa provinciale è diventata la “strada della morte”».

Appello

Chiede interventi decisi per la sicurezza anche il sindaco di San Gavino Monreale Stefano Altea: «La strada provinciale che collega San Gavino a Sardara purtroppo negli anni ha registrato molti incidenti, anche mortali. In considerazione del grande traffico, anche pesante, che giornalmente la percorre, necessiterebbe di un intervento di raddoppio, considerando che l'apertura del nuovo ospedale intensificherà l'afflusso da e verso San Gavino».

Al coro affranto si è aggiunto anche Giorgio Zucca, sindaco di Sardara: «Cristiano era un gran lavoratore e aveva anche organizzato un motoraduno di recente. In questa strada non si contano più le croci e ogni giorno passano anche gli autobus con i nostri studenti, non si può andare avanti così».

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