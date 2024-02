Muore schiacciato da un albero 

Una distrazione, o forse un errore di calcolo. All’improvviso quel grosso tronco di eucalipto che stava tagliando ha ceduto e lo ha travolto. È morto così, ieri mattina a Orosei, Ignazio Frau, 81 enne ex carabiniere in pensione sposato a Irgoli ma originario di Abbasanta, rimasto schiacciato da un grosso tronco di albero. Una tragedia in casa, nel suo giardino, che ieri grazie al bel tempo aveva deciso di liberare da quel grosso albero. Immediati quanto inutili i soccorsi. Sul posto i medici dell’Areus non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La tragedia

L’incidente è avvenuto attorno alle 9.30 di ieri mattina. Frau aveva deciso di potare quell’eucalipto nel giardino della sua casa in località Erbore, alla periferia di Orosei. Una zona tranquilla, lungo la sponda del Cedrino, distante non più di quattrocento metri dal ponte che attraversa il corso d’acqua e conduce sino alla frazione marina di Cala Liberotto. L’uomo aveva iniziato da parecchio le operazioni di potatura ed era già a buon punto. Il grande tronco dell’albero era di fatto stato cimato dai tanti rami. Alleggerito, per poter poi far cadere in tranquillità il tronco più grosso a terra. Un’operazione che pareva facile. Invece qualcosa è andato storto proprio quando il più del lavoro sembrava oramai compiuto. Forse questo ha tratto in inganno Frau, che all’improvviso, è stato travolto dal gigantesco tronco alto almeno tre metri. A far scattare l’allarme, immediato, è stato un vicino di casa.

Soccorsi inutili

Sul posto sono giunti tempestivamente un’ambulanza dell’Areus, con a bordo di sanitari, i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro che hanno operato per liberare il poveretto, insieme ai carabinieri della stazione di Monte Pizzinnu. Gli operatori hanno provato a rianimare l’uomo, inutilmente. In principio si è pensato anche che si trattasse di un incidente sul lavoro, di un operaio non autorizzato chiamato per compiere l’operazione di potatura e che avrebbe potuto far scattare un’inchiesta da parte della magistratura. Una situazione che però, in poco tempo, è stata chiarita: Frau lavorava nella sua abitazione. Si è trattato di un incidente domestico, una tragedia, non sul lavoro. Privata, ma non meno drammatica. Una distrazione fatale per il carabiniere in pensione.

