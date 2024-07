Muore per un malore davanti a moglie e figli nel mare di Su Giudeu 

Il malore improvviso non appena è entrato in acqua, e poi l’annegamento davanti agli occhi attoniti della moglie e dei loro due figli di 11 e 7 anni: è morto così ieri pomeriggio, nel mare della spiaggia di Su Giudeu, Francesco Fregni, 42enne turista modenese.

La prima tragedia dell’estate nelle spiagge del litorale di Domus de Maria è avvenuta ieri poco dopo le 14, quando in spiaggia – complice anche la giornata nuvolosa – non c’erano molti bagnanti. Per combattere l’afa del primo pomeriggio, Francesco Fregni aveva deciso di rinfrescarsi con un bagno rigenerante, ma il suo cuore si è improvvisamente fermato non appena è entrato in acqua. A lanciare l’allarme è stata la sua famiglia, che ha assistito impotente agli ultimi istanti di vita del quarantaduenne: sul posto, a bordo di un elisoccorso, sono arrivati dopo pochi minuti i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello sfortunato bagnante. Il corpo di Francesco Fregni, su disposizione del magistrato di turno, Rossella Spano, è stato trasferito nella camera mortuaria del cimitero di Domus de Maria: verrà restituito ai familiari questa mattina. Il Comune si è attivato per dare tutto il supporto necessario alla famiglia del turista, duramente colpita dal lutto improvviso. «Abbiamo offerto il nostro sostegno alla famiglia del defunto – spiega la sindaca, Concetta Spada - , questa tragedia ha colpito anche la nostra comunità».

