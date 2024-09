Muore per sventare una rapina 

MESTRE. Giacomo “Jack” Gobbato, 26enne di Jesolo, è morto per un gesto di generosità, accoltellato in centro insieme al suo amico Sebastiano per difendere una donna da un rapinatore.

Nuovo colpo

Sono stati i residenti della zona, svegliati dal trambusto, a chiamare la polizia, arrivata insieme ai mezzi di soccorso. Arrivato in ospedale in fin di vita per le pugnalate, inferte soprattutto all’addome, è morto poco dopo nel pronto soccorso. Meno gravi le condizioni dell’amico, colpito ad una gamba e già dimesso. Figlio di un imprenditore jesolano, Giacomo Gobbato si era diplomato al liceo artistico e da anni lavorava in uno studio di tatuaggi a Vicenza. Il sospettato, un moldavo di 40 anni incensurato, è stato fermato dalla Mobile poco dopo, mentre cercava di portare via la borsa a un’altra donna.

«Fratello generoso»

«Questo è il momento del cordoglio e del dolore. Non ci sono parole», ha detto il sindaco Luigi Brugnaro. Le hanno trovate i giovani del centro sociale Rivolta, dove ieri sera Giacomo avrebbe dovuto suonare a un concerto che è stato annullato e trasformato in un raduno di cordoglio al quale hanno preso parte in 300 - compresi i genitori della vittima, l’amico Sebastiano e il sociologo Gianfranco Bettin. «Giacomo è morto perché non si è girato dall’altra parte - hanno scritto su Facebook - non ha fatto finta che tutto andasse bene, perché era un fratello generoso che quotidianamente lottava contro le ingiustizie, per un mondo più giusto e senza discriminazioni».

Contro la droga

«Era un ragazzo altruista, generoso e lo è stato fino alla fine», diceva ieri Michele Valentini a nome dei ragazzi del “Rivolta”, che ieri sul luogo dell’omicidio scandivano “Jack è vivo e lotta insieme a noi. Le nostre idee non moriranno mai”. «Il primo pensiero e omaggio va alla vittima e all’amico aggredito, che hanno dimostrato abnegazione e altruismo in aiuto di una persona in pericolo - ha detto il prefetto Darco Pellos, sottolineando che «si tratta di un fatto isolato». Ma il “Rivolta” vuole porre il tema della sicurezza a Mestre, frequentata piazza di spaccio, con iniziative che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

