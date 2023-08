È morto per salvare due giovani in difficoltà. Un 35enne della provincia di Firenze nella tarda mattinata di ieri a Rimignano si è tuffato con un amico che era con lui sulla spiaggia di San Vincenzo. Dopo aver raggiunto i due ragazzi, anche con l’aiuto di un bagnino di salvataggio, ha avuto difficoltà. Soccorso a sua volta, non ce l’ha fatta.