Muore Panseca, firmò il craxismo  

Pantelleria. Un infarto fulminante nella notte ha ucciso Filippo Panseca. Inutile gli sforzi dei sanitari dell’ospedale Nagar dell’isola dove era arrivato nel 1976. Già docente di figura ed ornato modellato al liceo artistico di Palermo dal 1964 al 1967, Panseca fondò nel 1965 il Gruppo Tempo Sud e nel 1970 diede inizio all’Arte biodegradabile.

Il suo nome divenne noto negli anni Ottanta da inventore del Garofano come simbolo del Psi e realizzatore di innovative scenografie per i congressi craxiani: il tempio di Rimini nel 1987, la piramide telematica del 1989 nell’area Ansaldo di Milano, l’arco di trionfo a Bari nel 1991. Collaborò come scenografo con La Scala, la Rai, Mediaset e Rete A e come designer per Kartell, Onlywood, Martini, Arteluce, Fiorucci e Baghetti. Nel 1988 fu tra i fondatori del movimento Arte Ricca a Torino, nei primi anni Novanta brevettò Swart Art O Mat, distributore automatico di opere d’arte programmabile a distanza e utilizzabile attraverso banconote o carta di credito.

