Muore nello yacht a vent’anni 

Avrebbe compiuto ventun anni tra poco più di un mese, era approdato da poco in Gallura. È finita in tragedia: Giovanni Marchionni è stato trovato senza vita, ieri mattina, a bordo di una yacht di diciassette metri, ormeggiato al molo 7 della Marina di Portisco.

Ipotesi

È giallo sul decesso del ragazzo napoletano, di Bacoli, comune del capoluogo campano, trovato morto nella cabina a poppa, dove alloggiava con una famiglia, proprietaria dell'imbarcazione. Secondo i primi accertamenti, per la vittima sarebbero state fatali le esalazioni causate dal malfunzionamento di un impianto o dalla cattiva manutenzione dello stesso. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, la fuoriuscita di gas dalle batterie dello scafo o le emissioni tossiche sprigionate da un wc chimico (pare che avesse dato già problemi prima dell’incidente) che avrebbero saturato l'ambiente non lasciando scampo al giovane. Il ragazzo sarebbe stato l’unico a rimanere a dormire a bordo, gli altri avrebbero passato la notte fuori dallo yacht. Gli investigatori stanno esaminando i dettagli, dalla manutenzione del motoscafo alla conformità dei sistemi igienici installati. A confermare le cause del decesso per un malore, i sanitari del 118, arrivati sul posto immediatamente dopo l'allarme, in seguito al ritrovamento del ragazzo che, secondo i primi accertamenti, sarebbe morto qualche ora prima. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del malore che ha provocato la morte del ventenne.

Inchiesta

Le indagini sono affidate alla Polizia del commissariato di Olbia e alla sezione scientifica, la Procura di Tempio ha aperto un'inchiesta e la barca, regolarmente ormeggiata nel porticciolo a pochi chilometri da Porto Rotondo, è stata messa sotto sequestro. Gli inquirenti vogliono anche capire perché il ragazzo era a bordo dello yacht.

In un primo momento, infatti, si parlava di un amico del figlio degli armatori, andato con lui in vacanza, mentre un quotidiano campano lo da come imbarcato, in qualità di marinaio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il nucleo batteriologico dei Vigili del fuoco, incaricato di verificare la presenza di eventuali sostanze nocive, e la Capitaneria. Il caso getta un'ombra sulla sicurezza delle imbarcazioni di lusso.

RIPRODUZIONE RISERVATA