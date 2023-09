Muore nello scontro frontale 

Un improvviso cambio di traiettoria e l’auto di Antonio Garau è finita al centro della carreggiata della sopraelevata di Olbia. È avvenuto tutto in pochi secondi, poco prima delle 16,30, la Peugeot 208 di Garau si è scontrata con una Lancia Y. L’impatto è stato molto violento, nessuno degli automobilisti coinvolti ha avuto il tempo e la possibilità di evitarlo. Antonio Garau, 77 anni, imprenditore nuorese residente a San Teodoro, apparso subito in gravissime condizioni, è stato soccorso dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco ma è morto durante le fasi del ricovero nell’ospedale Giovanni Paolo II, troppo gravi le ferite e i traumi riportati nel frontale. Il personale della Polizia locale di Olbia, coordinato dal comandante Giovanni Mannoni, ha comunicato subito il decesso di Garau al pm di turno e sono iniziate le indagini sull’incidente. Il frontale è avvenuto a poca distanza dallo svincolo dell’ospedale Giovanni Paolo II. Purtroppo neanche questa circostanza ha aiutato l’impenditore nuorese, le sue condizioni erano disperate al momento del primissimo soccorso in ambulanza. L'automobilista che si trovava alla guida della Lancia Y ha riportato ferite non gravi, ma anche per lui si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Ucciso da un malore?

Le indagini puntano ad accertare le ragioni dell’invasione di corsia da parte dell'auto della vittima, per la Polizia Locale di Olbia l’ipotesi pià accreditata è quella di una perdita di controllo dell’auto da parte di Garau. Sulle ragioni di questa circostanza, che almeno per ora spiega il frontale, gli accertamenti sono in corso. Non è escluso che l’imprenditore nuorese abbia avuto un collasso e abbia perso conoscenza mentre la Lancia Y arrivava nella corsia opposta di marcia. Ci sarebbero dei testimoni che confermano questa ipotesi, la Peuget 208 ha cambiato direzione e ha superato la linea di mezzeria, senza alcun accenno di frenata. Non è escluso che oltre ai traumi riportati a causa del scontro frontale, per Garau siano state fatali le conseguenze del malore. Il personale della Polizia Locale ha posto sotto sequestro le auto e oggi saranno effettuati ulteriori accertamenti.

La vittima

Antonio Garau era un imprenditore edile e operava da anni in diverse località della Gallura. Era noto anche per la sua attività di pilota di rally, svolta negli anni ’70.

