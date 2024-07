Muore nello schianto sulla Statale 

Ancora sangue sulla Statale 126, nel territorio di Guspini in località Sa Zeppara, all’altezza del bivio per la Provinciale 64. Regina Furlani, 75enne residente a Corbetta in provincia di Milano, ha perso la vita nel terribile scontro avvenuto ieri intorno alle 8,50, tra la Toyota Yaris sulla quale la donna viaggiava nel sedile posteriore accanto al marito Antonio Serpi, 80enne originario di Lunamatrona, e guidata da Bruno Tuveri, 81enne, anche lui nato a Lunamatrona, e la Jeep Compass bianca del guspinese Giuseppe Liscia, 57 anni.

La dinamica

Gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso. In base alle prima ipotesi, la Toyota guidata da Serpi non avrebbe rispettato lo stop sulla provinciale 64. I turisti rientravano dalle località balneari della Costa Verde e dovevano attraversare l’incrocio in direzione Pabillonis. Nello stesso momento, sulla statale arrivava, da Guspini, la Jeep che non ha potuto evitare l’impatto e ha colpito la Toyota sul lato del guidatore. Nella carambola di auto, poi, sono stati sradicati i cartelli stradali nell’aiuola prossima all’incrocio.

Per Regina Furlani, che viaggiava sul sedile posteriore, non c’è stato scampo. Serpi, al volante della Toyota, è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso: le sue condizioni sarebbero gravi. Tuveri, nel sedile del passeggero anteriore, e Liscia, al volante della Jeep, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale e fortunatamente non risultano in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: la Flema di San Nicolò di Arcidano, l’Emergenza soccorso Guspini e la medicalizzata Mike 80 di San Gavino. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, personale dell'Anas, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Dolianova e delle stazioni di Sardara e Guspini. Le auto sono state sequestrate. La viabilità è stata interrotta per qualche ora.

La pericolosità

Quella al chilometro 102 è uno degli incroci più pericolosi nel territorio di Guspini. «Abbiamo chiesto numerose volte la sistemazione di questi incroci. L’unica soluzione sarebbe una rotatoria», specifica il sindaco De Fanti, che esprime cordoglio per la vittima. Dello stesso avviso Riccardo Sanna, sindaco di Pabillonis: «La strada deve essere messa in sicurezza perché teatro di incidenti pericolosi e spesso mortali».

