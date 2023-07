Muore nello schianto sulla 131 

Una donna morta e due uomini feriti: questo il bilancio di due incidenti avvenuti ieri in Marmilla.

Il primo schianto, al mattino, ha trasformato in tragedia la vacanza di una coppia di turisti. Maria Cristina Gioia, 60 anni di Alassio, in provincia di Savona, ha perso la vita nell’incidente stradale sulla 131, all’altezza del bivio che conduce alla zona industriale Villasanta di Sanluri. Gravemente ferito il compagno, 62 anni, originario di Ravenna, trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari. È successo ieri mattina alle 6. La coppia viaggiava sulla moto in direzione Sassari, quando al chilometro 42 della Statale è stata tamponata da un’Alfa Romeo, guidata da un giovane di 19 anni di Fonni, rimasto illeso. Il secondo incidente al pomeriggio sulla Provinciale che da Lunamatrona conduce a Ussaramanna: ferito Irio Erbì, 49enne di Usellus.

Sulla Statale

La cronaca della giornata inizia con lo scontro che ha mandato in tilt il traffico sulla Statale. Un sorpasso, l’alta velocità o una distrazione dovuta al cellulare: queste le ipotesi sulla causa dell’incidente che è costato la vita alla donna, in vacanza nell’Isola, e le gravi lesioni alle gambe del compagno che rischia l’amputazione di un dito del piede. Secondo le testimonianze, il giovane di Fonni era al volante della sua Alfa Romeo sulla 131 per raggiungere il posto di lavoro; al bivio per Villasanta avrebbe tentato di sorpassare la moto sulla quale viaggiavano i due turisti finendo per tamponarla. L’urto è stato violentissimo. La donna, cadendo, ha sbattuto violentemente la testa sul guardrail di cemento che delimita la carreggiata. Morta sul colpo. Il compagno a terra ferito, il giovane illeso e sotto choc. A dare l’allarme gli automobilisti di passaggio. Non c’è stato molto da fare, al loro arrivo i volontari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna e trasportare il ferito al Brotzu in codice rosso. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente, gli accertamenti sono affidati agli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, con i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco. Il giovane che avrebbe provocato l’incidente è stato accompagnato all’ospedale di San Gavino per essere sottoposto a esami alcolemici e tossicologici. «Gli accertamenti - dicono dalla Polstrada - sono ancora in corso. Forse domani potremo avere qualche dato in più». Quasi quattro ore di disagi per gli automobilisti. La carreggiata in direzione Sassari è stata chiusa al traffico, con deviazioni sulla complanare di Sanluri e sulla Statale 293 che collega la Marmilla con il Sulcis-Iglesiente. È toccato al personale dell’Anas intervenire per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità che ha ripreso intorno alle 10.

Sulla Sp46

Nel primo pomeriggio il secondo incidente avvenuto stavolta sulla strada provinciale 46 tra Ussaramanna e Lunamatrona. Per cause ancora da accertare, un mezzo pesante per il trasporto latte è uscito fuori strada, proprio vicino ad una curva. Una fatalità che poteva costare cara al conducente, Irio Erbì, quarantanovenne di Usellus, rimasto intrappolato nella cabina di guida ed estratto dalle lamiere dal personale dei vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione locale che hanno completato i rilievi di rito. Date le gravi condizioni, l’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari, in codice rosso.

Fortunatamente, Erbì era cosciente al momento del trasporto verso il presidio cagliaritano: i medici gli hanno assegnato una prognosi di trenta giorni. Con molta probabilità, una manovra sbagliata ha fatto sì che perdesse il controllo del mezzo pesante, che si è ribaltato su un fianco oltre la carreggiata.

RIPRODUZIONE RISERVATA