Muore nello schianto in moto 

Ha visto il suv che usciva dai parcheggi, che si trovano nella parte centrale di via Is Mirrionis, all’ultimo istante e il disperato tentativo di frenata non è servito purtroppo a nulla: Gianfranco Poddesu, cagliaritano di 59 anni, in sella alla sua Honda si è schiantato sulla fiancata di una Nissan Qashqai ed è morto quasi subito dopo. I soccorsi sono stati inutili. Troppo gravi le lesioni e i traumi riportati nell’impatto contro il montante dell’auto. La tragedia, avvenuta verso le 19,30 di ieri a Cagliari, ha scosso le tantissime persone che si trovavano in quel momento nell’ultimo tratto di via Is Mirrionis prima che la strada prenda il nome di via Emilia. In lacrime il conducente del suv, un 70enne: «Non l’ho visto, non l’ho visto», ha ripetuto più volte ai soccorritori del 118. «Perché sono tornato a Cagliari?», ha aggiunto facendo riferimento a tantissimi anni trascorsi fuori dalla Sardegna per lavoro e al suo recente rientro nell’Isola. Al suo fianco un figlio, arrivato subito dopo la chiamata del padre che, disperato, lo avvisava di quanto successo.

La folla

In molti hanno assistito ai disperati tentativi di medici e infermieri del 118 di salvare la vita a Poddesu: i soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo a lungo. Tutto inutile, purtroppo. Secondo i primi accertamenti svolti dagli agenti della Polizia Locale di Cagliari, la moto era diretta verso via Emilia. Il suv invece usciva dai parcheggi centrali che si trovano in mezzo a via Is Mirrionis. La Nissan ha occupato la corsia, oramai unica dopo i recenti lavori svolti nel quartiere, proprio mentre arrivava la Honda. L’impatto è stato tremendo. La moto si è incastrata nella parte anteriore destra del suv. E anche il corpo del 59enne (Poddesu avrebbe compiuto sessant’anni sabato prossimo) è rimasto sull’asfalto: dopo aver sbattuto sul montante è finito a terra. L’allarme è stato immediato. A quell’ora c’erano tantissime persone in giro. Sono arrivati anche molti commercianti della zona. E mentre il personale del 118 cercava disperatamente di salvare la vita al motociclista, alcuni negozianti si sono occupati del conducente dell’auto. In lacrime e sotto choc, non si dava pace per quello che era appena successo. Si sono avvicinati anche gli infermieri di un’ambulanza per dargli dei calmanti.

Le proteste

Gli agenti della Polizia Locale oltre a eseguire i rilievi si sono occupati della viabilità. Il tratto finale di via Is Mirrionis è stato chiuso al traffico. «Da quando sono stati svolti i lavori», hanno ripetuto alcuni abitanti e commercianti della zona, «i pericoli sono aumentati. La carreggiata a una corsia, con le auto parcheggiate parallelamente alla strada, si può trasformare in una trappola. Ogni volta che si deve svoltare può accadere qualcosa. E anche le piste ciclabili sono un pericolo».

Il sequestro

I rilievi sono proseguiti per quasi due ore. Il corpo di Poddesu è stato poi portato nel vicino cimitero di San Michele a disposizione dell’autorità giudiziaria, subito dopo il riconoscimento effettuato da un parente. Il suv e la moto sono stati messi sotto sequestro. Numerosi i messaggi di cordoglio e dolore sui social per la morte del 59enne che svolgeva diversi lavori nel campo del commercio, dell’ambulantato e dei trasporti, ed era un appassionato di moto e di mare.

