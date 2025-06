Muore nello schianto con la moto 

Ha perso il controllo della sua moto nel doppio tornante sulla provinciale 7 per San Salvatore, finendo fuori strada. Marco Poddi, 42 anni, è morto così ieri sera: la Ducati Monster, con sotto il corpo dell’uomo, è stata notata da un agricoltore soltanto verso le 21. Immediato l’allarme con l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia Stradale. Per Poddi, figlio degli imprenditori che gestiscono il conosciutissimo panificio-pasticceria Paf 5 a Cabras, non c’era oramai più niente da fare. Le operazioni per i rilievi e il recupero del corpo del 42enne sono andate avanti fin dopo la mezzanotte.

Doppia curva

Dai primi accertamenti svolti dalla Polizia Stradale di Oristano, l’incidente è avvenuto all’altezza della doppia curva per San Salvatore: un tratto particolarmente pericoloso. Probabilmente Poddi stava rientrando verso Cabras da Is Arutas. Avrebbe fatto tutto da solo e l’orario dell’incidente non è ancora certo perché nessuno ha visto la moto uscire di strada. Soltanto poco prima delle 21 un agricoltore, a bordo di un trattore, ha visto il mezzo in cunetta tra la vegetazione, notando anche il corpo oramai senza vita dell’uomo.

Il dolore e la paura

Straziante l’arrivo, sul luogo della tragedia, dei parenti e dei tanti amici del 42enne, impegnato anche lui nella gestione del panificio di famiglia. Subito dopo la notizia dell’incidente, c’è chi ha riferito di aver visto Poddi in moto con un’altra persona. Sono scattate le ricerche in tutta la zona ma fortunatamente non è stato trovato nessuno: quasi certamente Poddi l’aveva già accompagnata a casa o in un altro luogo, prima di dirigersi verso Cabras da solo. Le operazioni per i rilievi e il recupero della moto sono proseguite per ore. Si tratta del secondo tragico incidente nell’Oristanese in poco più di due settimane: lo scorso 9 giugno, lungo la strada Provinciale che porta a Putzu Idu, nella marina di San Vero Milis, il vicesindaco di Scano Montiferro Antonio Pietro Ghiaccio, 54 anni, è stato travolto da un’auto che poi ha continuato la corsa senza dare l’allarme, dopo che l’uomo era rimasto in panne con la sua moto.

