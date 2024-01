Muore nell’auto fuori strada 

Era da solo Enrico Fadda sulla sua Fiat Punto e nessuno, poco prima delle due di ieri, stava viaggiando sulla Ss 427, la strada che collega Arzachena con Sant’Antonio di Gallura. Nessuno ha assistito alla tragedia che si è consumata vicino alla località di Pirazzolu. Fadda stava percorrendo la Statale in direzione di Sant’Antonio, per ragioni che sarà impossibile accertare, l’utilitaria, dopo avere affrontato una curva, ha tagliato la carreggiata a forte velocità e poi ha carambolato più volte da una parte all’altra della striscia di asfalto. Enrico Fadda, 52 anni, muratore, originario di Iglesias, ha visto la sua auto sollevarsi per poi ricadere rovesciata sul ciglio della strada. È stato l’ultimo istante della vita dell’uomo, Enrico Fadda è stato schiacciato dal montante dell’utilitaria. L’uomo è morto sul colpo.

Carambola mortale

Sul posto sono arrivati subito i Vigili del Fuoco di Arzachena, una pattuglia della Polizia Stradale di Olbia e il personale del 118. Ma i volontari di Agosto 89 e i medici dell’emergenza urgenza hanno potuto fare ben poco per il muratore di Iglesias. I Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo di Fadda ed è stato possibile soltato prendere atto del decesso. Il personale di Polstrada ha verificato una serie di circostanze che però non consentono di individuare la causa della perdita di controllo dell’auto. Nessun altro automobilista è rimasto coinvolto nell’incidente e sembra improbabile che il muratore si sia trovato un ostacolo che non è stato nelle condizioni di evitare. Non sono state trovate tracce che possano fare pensare a materiale sulla carreggiata. Enrico Fadda potrebbe avere perso il controllo della sua Punto per un colpo di sonno, più difficile che sia stato colpito da un malore. La dinamica dell’incidente fa pensare a un momento di stanchezza o di scarsa lucidità.

La casa a due passi

Enrico Fadda aveva trascorso la serata ad Arzachena. Viveva nella cittadina gallurese da anni e aveva lavorato per conto di diverse imprese edili. Stava rientrando a casa ieri notte, la sua abitazione (in campagna) è vicinissima al luogo dell’incidente. Lascia la moglie e un figlio. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio a Nebida (Iglesias).

