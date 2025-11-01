VaiOnline
Bono.
02 novembre 2025 alle 00:16

Muore nell’auto fuori strada 

Roberto Chessa, 53 anni, forse tradito da un colpo di sonno 

Un’altra croce sulle strade dell’Isola e del nord-ovest sardo. A perdere la vita, ieri mattina, è stato un 53enne, Roberto Chessa, finito fuori strada all’interno del paese di Bono. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida della sua Fiat Punto, intorno alle 4 del mattino quando, dopo aver imboccato via Adelasia di Torres, all’ingresso del centro del Goceano, ha perso il controllo dell’autovettura schiantandosi in un terreno privato. Impossibile per lui correggere la traiettoria della macchina, che è caduta, superando il margine dell’asfalto, ribaltandosi più volte fuori dalla carreggiata. Si è trattato di un “volo” minimo perché la strada risulta divisa dall’area verde sottostante da un piccolo dislivello. Chessa sarebbe morto sul colpo a causa del violento impatto.

Il ritrovamento

Sembrerebbe che nessuno si sia accorto subito di quanto accaduto perché, prima che venisse ritrovato, sono trascorse circa tre ore. Verso le 7.30 infatti, allertata dai residenti, è giunta sul posto la squadra dei vigili del Fuoco del distaccamento di Bono, insieme a un’ambulanza del 118 e ai carabinieri della stazione di Illorai. Il personale sanitario ha solo potuto accertare il decesso dell’uomo, dopo che i pompieri ne hanno estratto il corpo rimasto dentro l’abitacolo dell’utilitaria. Proprio le condizioni dell’automobile, schiacciata nella parte anteriore, dal vetro incrinato e con il cofano quasi divelto, hanno “raccontato” la forza dell’urto sul terreno. I militari ipotizzano che, a provocare l’incidente, possa essere stato un colpo di sonno del conducente o forse un malore, causa dell’improvviso sbandamento.

Paese in lutto

«Siamo addolorati e ci stringiamo al dolore della famiglia», dichiara il sindaco di Bono, Michele Solinas. Roberto Chessa era nato a Bono e persona molto conosciuta in paese dove aveva una attività commerciale. «Di professione - continua Solinas - faceva il pasticcere, rimanendo in paese durante il periodo invernale mentre d’estate lavorava in altre località». Su cosa abbia potuto determinare l’episodio mortale il primo cittadino preferisce non esprimersi limitandosi a ricordare la figura del 53enne. «Era un ragazzo solare e disponibile, che ha sempre partecipato all’associazionismo». Intanto le autorità hanno già consegnato la salma dell’uomo, i funerali saranno celebrati oggi.

