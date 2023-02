Muore nell’auto fuori strada 

Una curva, lo schianto, la morte. Una sequenza breve, e fatale, per Angelo Marongiu, 58 anni, deceduto ieri mattina sulla strada provinciale 17 Nulvi-Tergu mentre era alla guida della sua automobile. Una Hyundai Getz di cui, forse per un malore o magari a causa del ghiaccio sull’asfalto, perde il controllo intorno alle 6.50 finendo fuori dalla carreggiata nel campo adiacente della località “Sos Paris”. Incontrando sul suo cammino uno dei massi che punteggiano lo scenario, un blocco di pietra pesante su cui l’auto dell’uomo impatta per poi ribaltarsi.

Scontro molto violento, in cui perde la vita ad appena un paio di chilometri da Nulvi, il paese dove Marongiu, di professione muratore e originario di Sorso, risiedeva da tempo. Sul terreno più vicino alla strada le tracce degli pneumatici, qualche metro più avanti la portiera destra, divelta dall’abitacolo e raccolta dai soccorritori, sul posto con il 118, i carabinieri e i Vigili del fuoco. Ma è tutta l’utilitaria, dal parabrezza incrinato alla lamiera distrutta del “muso”, a testimoniare la forza della collisione, e il suo esito tragico.

Paese in lutto

«È una perdita - commenta il primo cittadino di Sorso Fabrizio Demelas - che ci colpisce profondamente». Che arriva nel giorno previsto per l’inaugurazione del nuovo rettangolo di gioco in erba sintetica dello stadio “La Piramide”. «Dopo quanto accaduto - continua il sindaco - osserveremo un minuto di silenzio in ricordo del nostro concittadino». D’altra parte Marongiu, che lascia la moglie Lina e il figlio Mattia, era stato una promessa del calcio. «Giocava da attaccante - ricorda un conoscente - e aveva militato nel Cagliari, nel Sorso e nel Monte Alma». Sfumata la carriera calcistica aveva lavorato come muratore e anche giardiniere, trovando occupazione nei residence della Gallura. «Angelo era una persona molto riservata e alla mano - conclude chi l’ha conosciuto - tutto casa e lavoro».