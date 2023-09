Muore nell’auto che si ribalta 

Ennesima croce nelle strade dell’Isola. A Siniscola nella tarda mattinata di ieri un operatore ecologico, Gasparino Casu, di 58 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L’uomo alla guida della sua Ford Fiesta, mentre percorreva via Mazzini, alla periferia sud della cittadina, ha perso il controllo dell’auto finendo fuoristrada.

L’allarme

Un automobilista sopraggiunto subito dopo ha dato l’allarme facendo così scattare i soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 insieme a una squadra dei vigili del fuoco. Gasparino Casu è stato trovato con il busto fuori dal finestrino laterale dell’auto che nel rocambolesco incidente di era capovolta restando con le quattro ruote per aria. Ai soccorritori si è presentata una situazione disperata, con il cinquantottenne che ormai non dava più segni di vita e a quel punto il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

I rilievi

In via Mazzini sono giunti gli agenti della Polstrada per i rilievi che sono durati diverse ore e per dare il triste annuncio della tragedia alla moglie dell’operatore ecologico. In base ad una prima ricostruzione sulla dinamica dell’incidente La sciagura si sarebbe consumata senza nessu testimone. Gasparino Casu che lavorava da anni come stagionale alle dipendenze della Derichebourg, da poco tempo era stato stabilizzato e ieri mattina come tutti i giorni si era recato al lavoro nel centro di smistamento dei rifiuti che si trova nella zona industriale di Murtas Artas. Finito il proprio turno di lavoro stava facendo rientro a casa. Giunto in via Mazzini, stradina che collega la zona di Lupareddu a viale Sardegna, all’altezza del ponte di ferro, nel affrontare una curva a gomito per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo della sua Ford Fiesta che uscendo di strada di è capovolta schiacciando il conducente che era finito col busto fuori dall’abitacolo. Le Lesioni sono state letali e il cinquantottenne è morto sul colpo. La notizia della sciagura è subito rimbalzata nella cittadina baroniese destando grande sgomento e forte cordoglio. Gasparino Casu sposato e senza figli era persona stimata e ben voluta da tutti. Molti lo ricordano anche per la sua grande passione per il mondo del pallone e per la sua fede calcistica verso l’Inter. I funerali si terranno questo pomeriggio nella parrocchia di San Giovanni Battista alle 17.

Fabrizio Ungredda