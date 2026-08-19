Muore nella sua auto finita fuori strada 

Incidente mortale, il secondo in pochi giorni, nel Basso Sulcis: la vittima è un uomo di 43 anni di Piscinas, si chiamava Matteo Cossu.

La strada

Lo schianto si è verificato nel primo pomeriggio, sulla statale 293, nel tratto tra il Comune di Giba e quello di Piscinas, poco prima della strettoia del ponte spesso segnalato dai sindaci per la pericolosità della strada che in quel punto si restringe. Matteo Cossu stava percorrendo la statale proprio in direzione Giba a bordo della sua Fiat Punto e, per cause che soltanto i rilievi potranno accertare, l’auto ha sbandato. Prima di di finire fuori strada la Punto ha urtato leggermente un furgoncino giallo di un tecnico Sky che percorreva la statale in direzione opposta, poi Cossu ha perso il controllo della vettura uscendo finendo nella cunetta. Il mezzo si è ribaltato parecchie volte finendo la corsa a circa 50 metri dal punto dell’impatto e Matteo Cossu è rimasto intrappolato nell’abitacolo dell’auto devastata dall’impatto. I soccorsi sono scattati subito perché chi ha assistito all’incidente ha immediatamente effettuato una chiamata al 118 che, dalla centrale operativa, ha inviato l’ambulanza India di Giba con infermiere a bordo. Ma nulla ha potuto fare per aiutare l’uomo che è praticamente morto subito a causa delle gravissime lesioni. Vano anche l’arrivo dell’elisoccorso con il medico a bordo. I vigili del fuoco di Iglesias accorsi da Carbonia dove erano impegnati in un incendio hanno sollevato la macchina per estrarre il corpo dell’uomo ormai senza vita. Soltanto i rilievi chiariranno l’esatta dinamica di quanto accaduto prima dell’impatto: li hanno effettuati i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu davanti a numerosi cittadini accorsi sul luogo dell’incidente, affranti per quanto accaduto. Sul posto è intervenuto anche il personale tecnico dell’ Anas che ha svolto gli accertamenti di rito e gestito la viabilità sulla strada statale in collaborazione con i carabinieri.

Il cordoglio

Matteo Cossu era molto conosciuto in paese e la notizia di questa disgrazia ha provocato molta tristezza: «Esprimo la mia vicinanza alla famiglia, – ha detto il sindaco Giacomo Bachis – Matteo lascia un figlio di 23 anni, un tragedia immane per la famiglia e per il paese. Ci tengo a rimarcare la pericolosità della statale 293, specie per la presenza di due ponti in cui la strada si restringe creando pericolo. Ci auguriamo che quanto accaduto possa far accelerare le decisioni degli enti competenti per un intervento atteso da tempo lungo la statale».

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