Muore nel piazzale di un’azienda agricola 

Disgrazia ieri mattina in un’azienda agricola di Villamassargia: un cinquantacinquenne di Serramanna, Giuseppe Zuddas, è deceduto a seguito di un malore che ha causato un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo.

L’uomo era appena arrivato nell’azienda agricola quando, dopo essere sceso dalla sua auto e aver compiuto qualche passo avrebbe avvertito un malessere per il quale non è riuscito a rimanere in piedi. Nella caduta ha battuto la testa contro un muretto. Pochi istanti dopo alcuni operai, che si trovavano nel vicino capannone, si sono accorti dell’accaduto e hanno dato l’allarme. Ma i soccorsi del 118, per quanto rapidi, sono stati vani. C’è stata un po’ di confusione e per qualche tempo si è sparsa la notizia che ci fosse stato un incidente sul lavoro nel mattatoio che invece si trova da tutt’altra parte. Malinteso nato dal fatto che l’azienda agricola teatro della disgrazia appartiene alla stessa proprietà: «Siamo addolorati per l’accaduto – dice il titolare Manolo Granella – il nostro personale ha dato l’allarme ma non c’è stato nulla da fare. Non sappiamo come mai l’uomo, che non era un nostro dipendente, si fosse recato nella nostra azienda. Resta il profondo dispiacere per quanto gli è accaduto». Il fatto della ferita alla testa ha imposto una rigorosa cautela nella ricostruzione dell'accaduto che ha visto impegnati i carabinieri della stazione di Villamassargia, i militari del l’aliquota Operativa per i rilievi tecnici e gli ispettori dello Spresal dato che si ipotizzava un incidente sul lavoro. Ma poi il medico legale ha permesso di escludere il coinvolgimento di terzi o cause esterne violente: l’uomo è morto a causa dell’improvviso malore e la lesione alla testa era la conseguenza della caduta.

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