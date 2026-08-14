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Narbolia.
15 agosto 2026 alle 00:33

Muore nel mare di Is Arenas 

Ennesima tragedia sul litorale: deceduto un sessantottenne di Oristano 

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Tragedia ieri nelle acque di is Arenas, sul litorale di Narbolia. Alessandro Carta, 68enne di Oristano, stava trascorrendo la vigilia di Ferragosto nella splendida spiaggia dell’Oristanese è morto intorno alle 17.30: ancora da capire se l’uomo sia annegato a causa di un malore o se siano state le condizioni del mare – particolarmente pericoloso in quel tratto di costa – a provocare il dramma. Inutili tutti i tentativi di portarlo in salvo.

La cronaca

A prestare i primi soccorsi sarebbe stato il bagnino regolarmente in torretta per il servizio di salvamento a mare disposto dal Comune. Immediata è scattata la chiamata alla centrale del 118 che ha inviato sul posto l’elisoccorso. Non è servito: quando Alessandro Carta e è stato recuperato non c’era più nulla da fare. Sotto gli occhi di tante persone che ieri pomeriggio si trovavano sul litorale si sono consumate le operazioni che hanno portato al recupero della salma e al suo trasferimento in attesa di conoscere le disposizioni dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Oristano, la capitaneria di porto e i carabinieri per mettere a verbale l’ennesima tragedia del mare, la seconda sulla spiaggia di Is Arenas in meno di un mese. Nel luglio scorso, infatti, a perdere la vita era stato Silvio Sanna, avvocato oristanese morto dopo essere stato colpito da un malore.

La comunità

«Sarà un Ferragosto triste – commenta al telefono il sindaco di Narbolia Gian Giuseppe Vargiu – non ci aspettavamo una tragedia simile e ancora non conosco i dettagli di quanto accaduto. In questo caso non si può neppure dire che il problema è la mancanza del servizio di salvamento, visto che era presente. Esprimo il dolore a nome di tutta la comunità per una morte che ci lascia sgomenti: per episodi simili è impossibile trovare le parole giuste».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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