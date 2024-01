Muore nei sotterranei dell’ospedale 

Era stato portato in ambulanza all’ospedale Santissima Trinità in codice verde per un forte dolore alla schiena, ma dieci ore dopo è stato trovato morto in un sotterraneo dell’ospedale di Is Mirrionis. Ora, sul decesso di Romano Mameli, 84 anni, residente a Flumini di Quartu, potrebbe essere aperta un’inchiesta della Procura: ieri sera, verso le 20, i familiari sono andati a formalizzare un esposto che già questa mattina potrebbe arrivare nella scrivania del pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Daniele Caria.

La vicenda

Stando ad una prima, sommaria ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto quasi 10 ore in pronto soccorso, ma quando è stato chiamato per essere visitato - verso le 20 di mercoledì - sembrava svanito nel nulla. Dopo una serie di appelli sui social e la segnalazione ai Carabinieri, i sanitari lo hanno trovato ormai senza vita verso le 13 di ieri. Il corpo si trovava nei pressi dell’uscita di via Timavo, in un piano seminterrato dell’ospedale usato come ripostiglio.

Morte naturale

Il medico legale ha chiarito che – non presentando segni di violenza – l’uomo sarebbe morto per cause naturali, dunque il corpo è subito stato restituito alla famiglia. Ma ieri sera i nipoti (l’anziano non aveva moglie e figli) sono andati a formalizzare una denuncia per chiedere alla Procura di chiarire cosa sia accaduto dall’arrivo al pronto soccorso sino al decesso e al successivo ritrovamento, avvenuto l’indomani.

La denuncia

«Stiamo andando a presentare l’esposto», hanno ripetuto ieri sera i familiari, «vogliamo capire cosa sia accaduto». Già questa mattina, dunque, il pubblico ministero Daniele Caria potrebbe ricevere la segnalazione e ordinare ulteriori accertamenti. Nel frattempo le nipoti dell’anziano avrebbero già contattato un avvocato per essere seguiti nella vicenda. Romano Mameli soffriva di varie patologie (alcune gravi) e, stando alle testimonianze, mercoledì mattina sarebbe stata chiamata l’ambulanza perché non si reggeva in piedi. «Non sappiamo cosa sia accaduto e come sia arrivato in quel sotterraneo», hanno ripetuto i familiari ieri al telefono, «per questo stiamo andando a presentare una denuncia». Le nipoti vogliono capire se ci sia stato un mancato controllo del paziente. Oggi l’esposto potrebbe arrivare sulla scrivania del pm Caria che deciderà come procedere.

