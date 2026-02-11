Muore mentre va al lavoro 

Tragedia all’alba sulla strada Statale 293. Un quarantaseienne è morto in seguito a un malore mentre si recava al lavoro. Si chiamava Gianluca Piras, lavorava per un mobilificio del cagliaritano, era originario di Siliqua ma viveva da anni a Narcao. Come avveniva quotidianamente, anche ieri, intorno alle sei, Gianluca Piras si era messo al volante della sua Ford Fusion per recarsi sul posto di lavoro ma, giunto al chilometro 44,300, a poca distanza dall’area del cantiere forestale di Campanasissa, è stato colto da un malore fatale improvviso.

Il malore

Il giovane, stando a una prima ricostruzione, a causa della perdita dei sensi, l’auto è andato a urtare le barriere di protezione al margine della carreggiata, terminando la sua corsa sul guardrail senza però coinvolgere altri mezzi in transito.

L’allarme, lanciato dai vari automobilisti di passaggio, è stato immediato: nel luogo della tragedia sono giunti rapidamente i carabinieri della Stazione di Siliqua e l’ambulanza inviata dal servizio di emergenza sanitaria del 118. Gli operatori sanitari, arrivati sul posto, hanno subito tentato le manovre di soccorso per cercare di rianimare il giovane, ma dopo vari tentativi, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo i primi esami effettuati dai sanitari, è stato determinato che Piras potrebbe essere deceduto per cause naturali, probabilmente per un improvviso arresto cardiocircolatorio. Dopo i rilievi e le procedure di rito, i carabinieri intervenuti nel luogo della tragedia, hanno informato dei fatti l’Autorità giudiziaria, che ha disposto la restituzione della salma ai familiari, la madre e le due sorelle, per poter consentire i funerali del povero giovane.

Il cordoglio

A Siliqua e Narcao, la notizia del decesso di Gianluca Piras si è sparsa molto rapidamente, suscitando un grande cordoglio tra le due comunità. Gianluca, anche se mancava da anni dal paese natale, lo ricordano in tanti con grande affetto. L’amministrazione comunale voluto ricordare l’operaio esprimendo «il più profondo cordoglio. Lo ricordiamo tutti con affetto, per la sua simpatia autentica, la sua gentilezza spontanea e quella positività che sapeva trasmettere a chiunque lo incontrasse». Rimane il fatto che il quarantaseienne lascia un grande vuoto tra le tantissime persone che lo conoscevano, e che nessuno potrà mai colmare. Ora si pensa alla celebrazione dei funerali, che si terranno oggi, alle 15, nella parrocchia di Siliqua dedicata a San Giorgio martire.

RIPRODUZIONE RISERVATA