Muore mentre taglia un albero 

Un tragico infortunio è costato la vita a un maresciallo dell’aviazione in pensione nelle campagne di San Vero Milis. Giovanni Dessì, 53 anni, è stato travolto e ucciso dal tronco di un albero mentre con un amico era impegnato nell’approvvigionamento di legna. Inutili si sono rivelati sfortunatamente i soccorsi, troppo gravi le lesioni subite dal pensionato. Dopo gli accertamenti, la salma è stata restituita ai familiari e per oggi è stato fissato funerale.

La tragedia

L’episodio si è verificato nella tarda serata di lunedì, quando il maresciallo si trovava in un terreno di un amico nella zona agricola a pochi chilometri da San Vero Milis; un’area caratterizzata da piccoli appezzamenti a conduzione familiare, prevalentemente orti, vigneti e oliveti. I due amici erano intenti a tagliare eucalipti per fare scorta di legna. A un certo punto è accaduto l’imprevedibile: un tronco pesantissimo è piombato su Giovanni Dessì, colpendolo in pieno senza lasciargli scampo. Immediatamente è scattato l’allarme con richiesta di intervento ai soccorritori.

L’allarme

Nella località Is Cheas, una zona che sorge sulla strada che si allaccia alla Statale 292 e poi conduce verso le borgate marine di San Vero Milis, sono arrivate le forze dell’ordine e gli operatori del 118. In particolare, il medico dell’equipe sanitaria, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare la morte del maresciallo in pensione: l’uomo aveva, infatti, riportato lesioni gravissime in diverse parti del corpo, al punto che questi traumi non gli hanno lasciato scampo.

Al termine degli accertamenti effettuati per alcune ore dalle forze dell’ordine, la salma è stata restituita ai familiari. Il cinquantatreenne lascia la moglie e una figlia; questo pomeriggio alle 17 verrà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia.

Questo è il secondo infortunio tragico nel giro di poco più di un mese in provincia: lo scorso febbraio a perdere la vita era stato Pietro Nicola, 52 anni, vigile urbano di Siamaggiore

