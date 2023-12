Muore mentre gioca a calcetto 

Tragedia ieri pomeriggio a Nuoro, dove un ausiliario dell’Asl di 58 anni, Sandro Delrio, è morto durante una partita a calcetto con gli amici. Il dramma è avvenuto attorno alle 17 nel campetto in erba sintetica della palestra Polivalente. Sandro Delrio si è accasciato improvvisamente al suolo, inutili i tentativi di soccorso. I medici del 118 hanno praticato invano la rianimazione per ben 45 minuti.

La tragedia

Erano circa le 17 quando Sandro, appassionato di calcetto che spesso organizzava delle partitelle con gli amici all’improvviso si è seduto, e poi sdraiato al suolo. A rotazione con i compagni rivestiva il ruolo di portiere. E lui prima di sentirsi male era appena entrato tra i pali in quella partitella che era quasi finita. L’ora di gioco era già trascorsa,. I suo compagni come lo hanno visto accasciarsi a terra lo hanno subito soccorso, qualcuno ha chiesto anche il defibrillatore che era presente nella struttura sportiva, ma in quel momento non c’era nessuno in grado di utilizzarlo. È scattato l’allarme, con l’ambulanza che è giunta sul posto dopo una decina di minuti nonostante l’ospedale San Francesco disti dal campetto non più di un chilometro. I sanitari hanno subito provato a rianimare l’uomo. Per 45 minuti gli hanno praticato il massaggio cardiaco, ma inutilmente. Sul posto sono giunte anche agenti di pubblica sicurezza e carabinieri.

La passione

Delrio, padre di due figli (Marco e Andrea) lavorava al San Francesco di Nuoro come ausiliario, la moglie Sabrina Lunesu invece, è infermiera professionale. La sua famiglia era conosciuta in città e il dipendente della Asl una persona sempre solare, felice e di grande compagnia, e che nel suo lavoro è descritta sempre disponibilissima. Con la passione per il calcetto. Fatale.

RIPRODUZIONE RISERVATA