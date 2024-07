Muore mentre cerca arselle 

Era uscito di casa all’alba per andare a raccogliere arselle, ma è stato colto da un malore purtroppo fatale. Non è riuscito a chiedere aiuto Dino Mei, il pensionato 83enne di Carbonia morto ieri nelle acque di Sa Guardia de su Craboni non lontano da Punta Trettu e Matzaccara a San Giovanni Suergiu. L’uomo dopo aver lasciato la sua vettura a ridosso della battigia ha iniziato a raccogliere le arselle.

L’allarme

Dino Mei andava spesso nello stagno. Di solito ci restava per qualche ora, poi rientrava a casa. Cosa che avrebbe dovuto fare anche ieri, tanto che i parenti non vedendolo rientrare per l'ora di pranzo si sono allarmati. La moglie ha cercato di rintracciarlo al telefono, ma dopo numerosi tentativi, non ricevendo alcuna risposta ha deciso di segnalare la scomparsa ai carabinieri. Sono pertanto iniziate le ricerche. Nel pomeriggio un uomo che stava raccogliendo arselle ha notato il corpo di Dino Mei. L’uomo ha chiamato immediatamente il 112. Dopo qualche minuto nello stagno è arrivata anche l’ambulanza della Sulcis Emergenze e la medicalizzata dell’ospedale Sirai di Carbonia. È stata allertata anche la Guardia costiera di Sant’Antioco, intervenuta insieme ai carabinieri della stazione di Giba.

Soccorsi inutili

«Siamo stati avvisati – racconta il comandante Fabio Vaccaro – abbiamo preso un barchino che si trovava sulla riva per poterci avvicinare all’uomo che si trovava a circa ottanta metri dalla battigia. Aveva la testa in acqua». Secondo i primi accertamenti dei medici il decesso sarebbe dovuto a un infarto per il caldo. Ieri mattina c’era molto caldo, la temperatura ha sfiorato i 40 gradi. Ogni tentativo di soccorso purtroppo si è rivelato inutile. «Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto – dice il genero Alessandro Usai – purtroppo non è stato possibile intervenire in tempo. Ringraziamo il comandante della guardia costiere per come ha gestito la situazione».

Il cordoglio

«Siamo tutti molto dispiaciuti per quanto accaduto – dice Eliva Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu – esprimiamo tristezza e cordoglio alla famiglia del defunto. Sono tragedie che ci lasciano senza parole perché avvengono in momenti di svago e spensieratezza». La notizia della morte di Dino Mei si è diffuso presto a Carbonia, nella zona nord della città, dove il pensionato abitava con la sua famiglia. «Una giornata da dimenticare – commenta Antonio Foris, pensionato di Matzaccara che frequenta spesso l’area dello stagno. «Questa zona è frequentatissima - sottolinea - vengono qui da ogni parte del Sulcis e non solo, specie dalla mattina presto».

