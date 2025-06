Muore l’operaio accoltellato dalla moglie 

A Maracalagonis la notizia della morte di Paolo Melis, accoltellato all’alba di sabato dalla moglie, si è diffusa a metà mattinata. Il paese si è quasi chiuso nel silenzio. Una vicenda triste che ha i contorni del dramma di famiglia. «Il silenzio e la preghiera – si è limitato a dire il parroco don Nicolò Praxolu – sono le cose da fare in questo momento». «Questa è una tragedia familiare», ha detto la sindaca Francesca Fadda, «un evento che ci rattrista e ci addolora».

In ospedale

Daniela Serreli, 52 anni, madre di due figli emigrati, è ancora piantonata nel reparto di Psichiatria del Santissima Trinità di Cagliari. È guardata a vista dai carabinieri di Quartu che si alternano nel servizio da sabato pomeriggio. Ieri mattina è andata a trovarla il suo legale di fiducia, Alessio Alias: «Come sta mio marito?», ha chiesto la donna. Poco dopo è arrivata la notizia: Paolo Melis, operaio, non ce l’ha fatta. E a questo punto il capo d’accusa per Daniela Serreli cambia: da tentato omicidio a omicidio. Un’accusa forse più grande di lei, vittima sua malgrado, così si racconta in paese, di una vita difficile. Sarà ora il giudice a trarre le conclusioni. A dire se la donna, appena dimessa dall’ospedale, dovrà essere accompagnata in carcere a Uta, o magari in un centro di accoglienza. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’udienza di convalida dell’arresto.

L’indagine

Paolo Melis è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Brotzu dove era ricoverato in condizioni critiche dal 14 giugno, dopo essere stato ferito con numerosi fendenti all’addome, alla schiena e agli arti. L’aggressione, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Maracalagonis e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Quartu, era avvenuta durante una violenta lite domestica. Pare l’ennesima in casa della coppia. Questa volta la discussione è finita nel dramma: la donna ha afferrato il coltello da cucina, ha colpito il marito alla schiena, all’addome, alle braccia e alle gambe. Paolo Melis aveva avuto la forza di uscire in strada, lasciandosi dietro una scia di sangue. Aveva chiesto aiuto, con l’arrivo di una ambulanza e dei carabinieri. Poi il trasferimento al Brotzu in codice rosso e ieri mattina la morte.

