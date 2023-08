Muore, lo trovano dopo 10 giorni 

Muore solo nella sua abitazione, l’allarme scatta dopo quasi dieci giorni.

L’allarme

Dramma nel compendio delle ex Casermette, nel rione di Col di Lana ad Iglesias, dove nella tarda mattinata di ieri, Sergio Cocco (65enne guardia forestale in pensione) è stato ritrovato privo di vita nel letto del proprio appartamento in via La Maddalena. A permettere il rinvenimento del cadavere è stato il tanfo che fuoriusciva dalla sua abitazione (il primo piano di un mini condominio), che avrebbe allarmato i vicini di casa suggerendo loro di allertare le forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri ed i Vigili del Fuoco e poco prima delle 13:00, i timori che si fosse consumata una tragedia, si sono purtroppo rivelati fondati. Sergio Cocco è stato ritrovato privo di vita nel letto della sua camera e dalle prime indiscrezioni, il probabile malore che avrebbe posto fine alla vita dell’uomo, potrebbe essersi palesato da non meno di una settimana, forse dieci giorni.

La comunità

Sergio Cocco era in pensione da poco più di un anno, non era sposato e non aveva figli e la sua dipartita ed il modo in cui si è appresa la notizia, ha sconcertato gli abitanti del rione. «Quando ho appreso quanto accaduto non volevo crederci. - racconta Matteo Medda, residente del compendio e conoscente di Cocco - Era una persona buona e corretta, ben voluto da tutti, faceva le passeggiate, era attivo, andava a cercare funghi, praticava il trekking e fino a poco tempo fa lavorava per la Forestale. Lo ricordo con tanto affetto e mi spiace davvero tanto per quello che gli è accaduto». In attesa di capire meglio le dinamiche della disgrazia e l’eventuale richiesta da parte del magistrato di un’autopsia che possa rivelare le cause del decesso, si riflette su come sia possibile che una persona descritta senza particolari problemi di alcun tipo sia andata incontro a un destino simile. A testimonianza della condizione di autosufficienza di Cocco, oltre alle parole dei vicini di casa, l’assenza della sua figura fra le persone in carico ai Servizi sociali: «Si tratta di una notizia che getta tutti quanti nello sconforto. - dichiara l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa - Il signore non risulta nei nostri archivi, mai ha fatto richiesta di un qualsiasi bisogno d’aiuto. Posso però dire che chiunque necessiti di un sostegno, può disporre di diversi servizi, come ad esempio quello del telesoccorso».

