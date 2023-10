Muore la donna volata dal balcone Il paese sconvolto 

Non ce l’ha fatta Cristina Piroddi, la donna di San Teodoro che domenica mattina è precipitata dalla finestra della sua casa nella borgata di Montepetrosu. La donna, 57 anni, è morta ieri mattina all’ospedale San Francesco di Nuoro dove era stata trasferita di urgenza con l’elisoccorso dopo la caduta da un balcone. Stava pulendo i vetri quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel cortile sottostante, sbattendo violentemente il capo. Un volo di oltre 4 metri dal primo piano fino al basamento di cemento dove la donna è stata trovata riversa in una pozza di sangue.

Richiamati da un forte tonfo, i vicini di casa l’hanno trovata priva di sensi e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Tra i primi ad arrivare sul posto un’infermiera professionale che abita nelle vicinanze e che, rilevando l’assenza di battito cardiaco, ha iniziato le manovre di rianimazione. All’arrivo dell’eliambulanza dell’Areus decollato da Olbia, i paramedici hanno proseguito per oltre mezzora finché non sono riusciti a stabilizzarla. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, l’impatto con il terreno è stato violentissimo e la 57enne ha battuto la testa. Sul posto ì sono intervenuti un’équipe del 118 e i carabinieri di San Teodoro per ricostruire l’accaduto ma la dinamica dell’incidente è parsa subito chiara. Il corpo della donna, che in quel momento si trovava a casa da sola, è stato trovato proprio in direzione di una finestra rimasta aperta al primo piano della villetta bifamiliare dove viveva con il marito.

Cristina Piroddi è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico ma i traumi alla testa erano troppo gravi e la donna è spirata ieri. La notizia ha suscitato dolore, anche social, a San Teodoro, dove la donna risiedeva da diversi anni ed era molto conosciuta. Oltre al marito Riccardo e alle due figlie Valentina e Lucia, Cristina Piroddi lascia l’anziana madre Marinella. I funerali si volgeranno oggi alle 15.30 nella Chiesa di Montepetrosu.

RIPRODUZIONE RISERVATA