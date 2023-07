Muore in un rudere, trovato dopo un mese 

Lo ha trovato un disperato come lui: morto in un rudere della Asl. Non si hanno certezze sul nome ma i primi esami autoptici sembrano escludere la morte violenta del clochard che viveva in via Quesada, una traversa di via De Gioannis, fra il Tribunale dei minori e la Questura.

Se non ci sono dubbi sulle cause della morte resta da interrogarsi sull’ennesimo dramma della solitudine, l’uomo, un cinquantenne che da alcune carte trovate vicino al ciaciglio dovrebbe essere un senzatetto che bazzicava nella zona, era sparito dalla circolazione da oltre un mese ma nessuno lo cercava.

Fantasma urbano

Fa caldo in via Quesada, un vicolo tra la scuola media Alfieri e l’asilo comunale. Un budello a due passi dal centro ma fuori dal caos. Al numero 4 l’ennesimo edificio pubblico abbandonato a se stesso. La proprietà dovrebbe essere, il condizionale è d’obbligo visto il caos che regna tra chi dovrebbe avere più cura del patrimonio regionale, della Asl. Oltre il grande cancello scorrevole in ferro una pianta di fico nasconde l’ingresso da occhi indiscreti. Lì aveva trovato rifugio il clochard che teneva quello spazio in perfetto ordine: libri, giornali, shampoo e bagnoschiuma erano sistemati perfettamente sugli scaffali. Usciva la mattina, girava per il quartiere e con il buio si ritirava in quella che ormai era la sua casa. Da tempo.

La triste scoperta

Il caso è stato tremendo. Ad accorgersi di un corpo mummificato e completamente sfigurato dai processi di decomposizione, accelerati dal gran caldo, è stato un altro giovane disperato che cercava un tetto dove potersi riparare durante la notte. Ha chiamato il numero unico di emergenza 112 e sul posto in pochi minuti è arrivata una pattuglia della Squadra volanti. Il resto è il freddo scenario di una tragedia: i medici legali e la Polizia scientifica in tuta bianca dovranno accertare se c’è stata o no violenza.

Del caso è stato informato il magistrato di turno Diana Lecca che ha disposto il trasferimento del cadavere nella camera mortuaria del cimitero di San Michele, dove saranno effettuati gli ultimi esami in attesa di rintracciare qualche familiare.

Ordinario abbandono

Lo stabile di via Quesada dovrebbe rientrare nei fondi del Pnrr per la realizzazione della Centrale operativa territoriale della Asl, una struttura che dovrebbe occuparsi “dei pazienti fragili, intercettando i bisogni di cure e di assistenza, assicurando la continuità tra ospedale e territorio”. Il paradosso ha voluto che fosse proprio l’ultimo dei fragili a morire in edificio che avrebbe dovuto proteggerlo.

