Muore in un esorcismo islamico A giudizio i parenti e l’ex moglie 

TORINO. Per la morte del marocchino Khalid Lakhrouti, 43 anni, trovato morto in casa il 10 febbraio 2024, andranno a processo in tre per omicidio volontario: lo zio Abdelrhani Lakhrouti, 53 anni, il fratello della vittima Nourddine, 45, e l’ex moglie Sara Kharmiz, 35. In un primo momento sembrò che Lakhrouti fosse morto di overdose. L’uomo era stato allontanato dall'ex moglie nel 2022, dopo che aveva aggredito lei e i figli. Pensandolo posseduto dai demoni i parenti lo avevano sottoposto a sedute di esorcismo islamico. La sera del 10 febbraio, legato mani e piedi, morì soffocato da una maglia, un indumento privo di un bottone che il medico legale gli trovò nella gola.