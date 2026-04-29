Muore in piazza dopo aver chiesto aiuto 

«Sto male, ho bisogno di aiuto». Non era ancora mezzogiorno quando ieri mattina a Iglesias, nel rione di Serra Perdosa, si è consumato un dramma. Fabio Girau, 62 anni, dipendente della ditta San Germano che in città di occupa della raccolta rifiuti, ha perso i sensi davanti alle persone che hanno tentato di aiutarlo in piazza XI Maggio. Vani i soccorsi e i tentativi di rianimazione scattati subito dopo: l’uomo, che aveva il viso e il collo sporchi di sangue, è deceduto sotto gli occhi di chi aveva cercato di aiutarlo.

La vicenda

Sono tutte da ricostruire le fasi che hanno preceduto questo dramma che, per l’intera giornata, è stato avvolto dal mistero. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, che conoscevano Girau per altre passate vicende, l’uomo nei giorni scorsi era stato notato per le strade della città in stato di alterazione e, a bordo della sua auto, avrebbe causato diversi sinistri. Nel primo, in mattinata, avrebbe urtato alcune auto parcheggiate di fronte a una caffetteria. In serata, invece, sempre alla guida di una Peugeot 208, avrebbe danneggiato altri veicoli e alcuni paletti para-pedonali in via Repubblica, per poi darsi alla fuga. Rintracciato dalle forze dell’ordine nelle vie limitrofe, è stato accompagnato all’ospedale Sirai di Carbonia a causa del suo stato di alterazione. Non è ben chiaro che cosa abbia fatto dopo e perché abbia lasciato l’ospedale.

In piazza

Poi, ieri mattina, alcuni residenti e commercianti che hanno l’attività che si affaccia in piazza XI maggio sarebbero stati attirati dalle grida dell’uomo. Era a terra, ancora cosciente e chiedeva aiuto. «Stavo lavorando al bar quando mi hanno detto che c’era un uomo a terra. Quando sono arrivato, ho visto che aveva sangue sulla testa e nel collo», è il racconto di Riccardo Giorgi, titolare della Caffetteria del Corso, adiacente alla piazza dove è morto Girau. «Ho capito subito che stava male, quindi ho chiamato il 118». Giorgi racconta che l’uomo era cosciente e si agitava. «A un certo punto si è alzato ed è salito da solo sulla sua macchina. – prosegue – Ha percorso pochi metri e poi si è accasciato all’interno dell’auto».

Secondo i medici, l’uomo sarebbe morto a causa di un malore e le ferite riportate sarebbero riconducibili a una caduta avvenuta poco prima, molto probabilmente provocata dallo stesso malore. All’arrivo dei soccorsi, il quadro clinico è apparso già fortemente compromesso. I sanitari hanno tentato di rianimarlo con il massaggio cardiaco per più di un’ora, senza riuscire a salvarlo. Tutte le altre piste sulle cause del decesso sono state escluse dagli inquirenti, ma resta da capire se la causa del malore sia di natura circostanziale o se, invece, sia stata indotta dal precedente stato di alterazione dell’uomo e, in tal caso, ci si chiede come mai nessuno se ne sia accorto.

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