Muore in parapendio il re dei base jumper 

Porto Sant’Elpidio. Aveva sfidato continuamente i propri limiti fino a essere il primo a rompere il muro del suono a corpo libero, e con il salto dalla stratosfera. Felix Baumgartner, 56 anni, austriaco, è morto ieri nelle Marche in un incidente a Porto Sant'Elpidio (Fermo), mentre era in volo con un parapendio a motore. Ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore, precipitando sul bordo di una piscina di un hotel.

Per l'uomo dei record, fatale un banale incidente. Saranno il medico legale, con l’autopsia, e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo a fare chiarezza sulle cause.

Il recordman alloggiava in albergo a Fermo con la moglie, accorsa sul luogo della tragedia. Nel pomeriggio il 56enne aveva acceso il suo parapendio: breve il tragitto percorso prima dello schianto avvenuto intorno alle 16 quando il mezzo è precipitato sul bordo di una piscina, urtando anche una ragazza.

