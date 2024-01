Muore in ospedale, un milione alla famiglia 

«Deve ritenersi che l’omissione della struttura sanitaria, consistita nel non avere sottoposto a adeguato controllo una paziente in stato confusionale e disorientato, è da ricondurre in rapporto di causa rispetto al decesso della stessa, giacché se la paziente fosse stata controllata o fossero state assunte adeguate misure di sicurezza o di protezione, nei termini sopra riportati, la donna non sarebbe, con elevata probabilità, caduta dalla finestra del bagno». I giudici della Corte d’appello civile hanno ribaltato la sentenza di primo grado, riconoscendo un risarcimento complessivo di oltre un milione di euro alle figlie di una 48enne, Anna Marongiu, deceduta nel 2004 durante il ricovero nell’ospedale San Giovanni di Dio.

Il ricovero

A rivolgersi ai giudici, con l’avvocato Federico Orgiana, erano stati il marito della donna ed i quattro figli, all’epoca della tragedia rispettivamente di 26, 24, 22 e 11 anni. Il primo settembre di vent’anni fa, la paziente era stata ricoverata alla clinica oculistica dell’ospedale San Giovanni di Dio per essere sottoposta ad un’operazione chirurgica di vitrectomia. La diagnosi dei medici era stata quella di «lussazione del cristallino in corpo vitreo” all’occhio destro e «distacco della retina totale» all’occhio sinistro. A causa delle precarie condizioni di salute, dei problemi di vista, ma soprattutto dopo la comparsa di uno stato confusionale per una encefalopatia epatica sopraggiunta, accertato durante una visita neurologica il 7 settembre 2004, i sanitari l’avevano trasferita nella Divisione di Medicina dello stesso ospedale, dov’era stata poi sottoposta a diversi esami del sangue e strumentali.

La tragedia

Alle 9.45 del 28 settembre 2004, stando alla ricostruzione, la paziente era precipitata dalla finestra del bagno della camera d’ospedale dov’era ricoverata: soccorsa dai medici del Pronto Soccorso, veniva trasportata in Chirurgia. Era poi stato accertato che, in stato confusionale, la 48enne era caduta da un’altezza di circa 5 o 6 metri, quando nella stanza non c’erano né medici né infermieri. Impossibile, dunque, ricostruire la dinamica precisa dell’accaduto. Qualche ora dopo, alle 15.25 dello stesso giorno, Anna Marongiu era morta. Le indagini della Procura avevano stabilito che l’alterazione della coscienza dovuta all’encefalopatia accompagnato dal deficit visivo avrebbe reso necessario l’adozione di una specifica sorveglianza dal personale addetto, che invece non c’era stata.

La causa

Dopo aver interrotto la prescrizione nel 2013, la famiglia della paziente deceduta aveva chiamato in giudizio l’Ats Sardegna, chiedendo il risarcimento dei danni per l’accaduto. Quattro anni più tardi, il 5 luglio 2017, anche il marito della donna era scomparso e la causa è stata proseguita dalle quattro figlie. La doccia fredda era arrivata nel 2021, quando il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato la richiesta motivandolo con l’assenza di indicazione delle specifiche misure di sorveglianza che l'ospedale avrebbe disatteso. Anche in sede penale la vicenda aveva dato vita ad un processo, dopo l’inchiesta della Procura: i medici finiti a giudizio erano stati assolti perché il pm aveva ritenuto la caduta «un fatto eccezionale, non prevedibile». Ora la sentenza civile è stata ribaltata dalla Corte d’appello che, quasi vent’anni dopo il dramma, ha condannato la società Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, società istituita con una legge regionale nel 2020 per la liquidazione di tutti i contenziosi dell’Azienda per la tutela della Salute (Ats), ora sostituita dall’Ares, a risarcire le quattro donne con oltre un milione di euro.

La soddisfazione

«È stata una lunga battaglia legale», ha commentato l’avvocato Federico Orgiana, «che, però, si è conclusa positivamente. Le mie assistite hanno potuto ottenere finalmente giustizia per la prematura scomparsa della propria madre. Ho sempre creduto nella fondatezza delle nostre ragioni e sono felice che la Corte d' Appello abbia accolto totalmente le argomentazioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA