Muore in ospedale dopo un incidente 

Un tamponamento proprio sotto il cavalcavia a pochi passi dalla Basilica della Madonna del Rimedio. All’inizio quello di ieri pomeriggio sembrava un incidente non grave e invece nel giro di due ore la situazione è precipitata: Pietro Murru, originario di Massama ma residente a Solanas, che viaggiava con la moglie su una delle auto coinvolte è deceduto al Pronto soccorso del San Martino di Oristano. Stroncato da un improvviso arresto cardiaco, disposta l’autopsia.

L’incidente

Lo scontro è avvenuto ieri poco dopo le 16 all’incrocio sotto il cavalcavia del Rimedio in direzione Oristano. Un’Alfa 156, guidata da una ragazza, ha tamponato la Fiat Punto su cui viaggiava il muratore 75enne insieme alla moglie: l’impatto è stato violento, l’utilitaria è finita dalla parte opposta della carreggiata proprio all’ingresso del ponte sul Tirso. Immediatamente è scattato l’allarme, sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ma nessuna delle persone coinvolte sembrava in condizioni critiche. Per precauzione gli operatori del 118 hanno preferito accompagnare tutti al Pronto soccorso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e regolato la circolazione, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la carreggiata.

L’imprevisto

Nel reparto di emergenza urgenza del San Martino, dopo il triage non sembravano esserci particolari criticità, addirittura la ragazza al volante della Alfa 156 poco dopo ha lasciato il Pronto soccorso. Qualche minuto e la situazione per il 75enne è precipitata. Mentre i medici stavano valutando quali esami disporre, Murru è andato in arresto cardiaco e tutti i tentativi di rianimazione non sono bastati a salvargli la vita.

Gli accertamenti

Sono in corso ulteriori accertamenti, il magistrato Andrea Chelo ha già disposto l’autopsia per fare piena luce sulle cause del decesso anche se verosimilmente nel violento impatto Pietro Murru potrebbe aver riportato qualche grave trauma interno. I vigili urbani già ieri sera hanno chiesto i referti per avere un quadro più chiaro della situazione. Intanto sono stati messi sotto sequestro i mezzi, l’automobilista che ha causato il tamponamento sarà indagata per omicidio stradale (atto dovuto).

I rischi

La Provinciale 1 che da Torregrande porta a Oristano si conferma una strada ad alto rischio. In particolare l’incrocio sotto il cavalcavia è spesso teatro di gravi incidenti forse a causa delle scarse manutenzioni, della segnaletica carente e della poca visibilità.

