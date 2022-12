Muore in ospedale dopo un brutale pestaggio 

Pestato brutalmente tanto da morire, per le lesioni riportate, dopo il ricovero in ospedale al Binaghi. Questa la tragica fine di Gianluca Cabras, 55 anni di Monserrato: la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale in quello che per ora è un vero giallo. Chi ha aggredito l’uomo? Dove? Per quale motivo? Perché la vittima, arrivata prima al Policlinico e trasferito al Binaghi per le sue patologie, ha detto ai medici di essere stato picchiato per poi ritrattare? Tanti gli interrogativi a cui l’inchiesta coordinata dal pm Danilo Tronci, e affidata ai carabinieri, dovrà dare delle risposte dopo l’autopsia eseguita ieri dal medico legale e che ha confermato la compatibilità delle lesioni presenti sul corpo con la natura traumatica. Per ora l’unica certezza è la morte del 55enne: probabilmente ha avuto paura di raccontare cosa fosse successo prima del suo arrivo in ospedale.

I soccorsi

Gli inquirenti sanno che Cabras è stato soccorso, dopo la chiamata al 118, perché aveva avuto un malore venerdì sera. Su un’ambulanza è stato accompagnato al Policlinico di Monserrato. Poi, avendo delle patologie particolari, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Binaghi. Dopo il ricovero, nonostante le cure dei medici, le sue condizioni si sono aggravate: sabato il suo cuore ha smesso di battere. Qualcosa però non ha convinto il personale medico fin dal primo momento. Il 55enne ha raccontato, inizialmente, di aver subito un’aggressione. Poi ha cambiato versione. Tutto sempre in modo confuso, viste le sue condizioni di salute. Le cure purtroppo non sono servite e Cabras è morto. Le lesioni sul corpo dell’uomo non sono ovviamente passate inosservate, insieme alle contraddizioni emerse nelle poche parole dette dall’uomo. Così i vertici del Binaghi hanno avvisato la Procura. E un primo esame da parte del medico legale sul corpo del 55enne è andato nella stessa direzione.

La conferma

Ieri mattina il pm Tronci ha dato l’incarico per lo svolgimento dell'autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis. Tutto confermato: le lesioni e le ferite presenti sul corpo di Cabras hanno una natura traumatica. E non è escluso che nel pestaggio sia stato utilizzato anche un oggetto. L’inchiesta non si annuncia semplice. I carabinieri, su delega della Procura, dovranno ricostruire gli ultimi movimenti dell’uomo, nella giornata di venerdì. Chi ha incontrato? Dove? Si è spostato da solo o con qualcuno? E poi gli investigatori dovranno chiarire il perché in un primo momento Cabras abbia parlato di «aver subito un’aggressione». Versione poi scomparsa, o comunque rivista, nei diversi passaggi dell’uomo tra ambulanza, Policlinico di Monserrato e Binaghi. I carabinieri stanno recuperando le cartelle cliniche e parleranno con il personale che si è occupato di prestare i soccorsi al 55enne, del suo primo ricovero e del trasferimento al Binaghi. Si scava anche nelle amicizie e conoscenze dell’uomo a caccia dell’aggressore, o degli aggressori, di Gianluca Cabras.