Muore in ospedale dopo mesi di ricovero: indaga la Procura 

Si indaga con l’ipotesi di omicidio colposo per la morte di Elisabetta Montis, la 45enne di Serramanna deceduta nell’ospedale di San Gavino dopo essere rimasta ricoverata per tre mesi a seguito di una frattura. Pochi giorni prima, la madre aveva lanciato un appello per il trasferimento della figlia al Brotzu. Ieri mattina, dopo aver ricevuto la querela della famiglia, il sostituto procuratore Enrico Lussu ha incaricato i carabinieri di acquisire le cartelle cliniche e oggi affiderà al medico legale l’incarico per effettuare, se necessario, un esame autoptico dopo quello necroscopico eseguito in ospedale dopo la morte.

La denuncia è stata presentata da Olivia Pilia, la madre della 45enne, e dai due figli: fratello e sorella della donna deceduta. Per il momento il fascicolo è iscritto contro ignoti, ma bisognerà aspettare che il pubblico ministero legga le carte acquisite dai militari prima di capire come vorrà procedere. La famiglia di Elisabetta Montis, assistita dall’avvocato Massimo Palisi, vuole sapere perché è morta la loro parente e se si sia fatto tutto il possibile per salvarle la vita. «Tutto era iniziato con una caduta nel bagno di casa, il 12 luglio del 2023», aveva raccontato la mamma, «Elisabetta aveva la gamba spezzata, l’hanno portata con l’ambulanza all’ospedale di San Gavino dove l’hanno operata per una frattura scomposta. Era forte, ma continuava a stare male, aveva dolori insopportabili». Ma il quadro clinico poi è peggiorato, sino al decesso dei giorni scorsi. ( fr. pi. )

