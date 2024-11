Muore in moto sulla statale 554 

Non sembra esserci fine per la scia di sangue sulle strade nell’Isola: in un incidente sulla statale 554 ha perso la vita il motociclista cagliaritano Efisio Saba. Si è scontrato con un camion. Lo sgomento per la morte, sabato e domenica, di tre 17enni. In un clima di grande dolore, a Iglesias, i funerali di Aurora Marcia e Riccardo Lai. A Cagliari decine di ragazzi hanno messo nastrini colorati davanti alle scuole per chiedere più sicurezza nel nome di Beatrice Loi. A Porto Torres l’ultimo abbraccio ad Antonio e Gavino Puledda, padre e figlio morti venerdì.

