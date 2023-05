Muore in moto alle porte della città 

Particolarmente complicata la ricostruzione della dinamica: a notte gli agenti della Municipale stavano ancora lavorando per raggiungere una ragionevole certezza sui fatti. Non è chiaro se il motociclista abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando così a urtare contro la parte posteriore sinistra di un’automobile in transito, un Suv, o se il contatto sia stato determinato da altre circostanze e per responsabilità altrui. Di fatto l’uomo è finito sbalzato sul guardrail a cento metri di distanza, mentre la passeggera è stata proiettata dall’altra parte della carreggiata. Non ha trovato conferme invece la ricostruzione circolata inizialmente, che parlava dell’urto del motociclista su una prima automobile e poi di una carambola su una seconda vettura.

Tragedia della strada ieri sera alle porte di Sassari. La motocicletta Honda Cbr 1000 su cui viaggiava una coppia intorno alle 21,30 si è schiantata sulla ex 131 in direzione Sassari, all’altezza di Tecnomat, una volta superato l’incrocio per Sant’Orsola. Il conducente, un 35enne, è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. La giovane che viaggiava con lui è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santissima Trinità.L’impatto è stato molto violento, la moto è finita sotto il guardrail con la parte anteriore distrutta. La circolazione è rimasta ferma a lungo: a mezzanotte la carreggiata era bloccata e non era ancora stato possibile portare via il corpo né la moto.

Tragedia della strada ieri sera alle porte di Sassari. La motocicletta Honda Cbr 1000 su cui viaggiava una coppia intorno alle 21,30 si è schiantata sulla ex 131 in direzione Sassari, all’altezza di Tecnomat, una volta superato l’incrocio per Sant’Orsola. Il conducente, un 35enne, è morto poco dopo nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori. La giovane che viaggiava con lui è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santissima Trinità.L’impatto è stato molto violento, la moto è finita sotto il guardrail con la parte anteriore distrutta. La circolazione è rimasta ferma a lungo: a mezzanotte la carreggiata era bloccata e non era ancora stato possibile portare via il corpo né la moto.

I rilievi

Poco dopo la prima segnalazione dell’incidente sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, coordinati sul posto dal comandante Gianni Serra. A complicare la viabilità, e a dare un ulteriore tocco atroce con la compresenza a poca distanza di una tragedia e di un rito spirituale, dall’altra parte della strada verso Porto Torres negli stessi momenti passava il pellegrinaggio diretto alla basilica di San Gavino.

L’urto

Particolarmente complicata la ricostruzione della dinamica: a notte gli agenti della Municipale stavano ancora lavorando per raggiungere una ragionevole certezza sui fatti. Non è chiaro se il motociclista abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, andando così a urtare contro la parte posteriore sinistra di un’automobile in transito, un Suv, o se il contatto sia stato determinato da altre circostanze e per responsabilità altrui. Di fatto l’uomo è finito sbalzato sul guardrail a cento metri di distanza, mentre la passeggera è stata proiettata dall’altra parte della carreggiata. Non ha trovato conferme invece la ricostruzione circolata inizialmente, che parlava dell’urto del motociclista su una prima automobile e poi di una carambola su una seconda vettura.

Le cause

Complicato anche pronunciarsi sulle cause prime, l’ipotesi che circolava inizialmente sulla presenza di una chiazza d’olio che avrebbe fatto perdere aderenza alle gomme con il passare delle ore non ha trovato conferme. I rilievi procedevano ancora accuratamente quando un familiare del 35enne è arrivato sul luogo della tragedia, dove il carro funebre aspettava da un’ora di poter trasportare la salma in città. Poco prima avevano finito di sfilare gli ultimi pellegrini diretti alla Basilica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata