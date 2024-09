Tragico incidente ieri intorno alle 19.30 a Cagliari: nello scontro tra una moto e un’auto ha perso la vita un commerciante di 59 anni. Gianfranco Poddesu, originario del capoluogo, era in via Is Mirrionis a bordo della sua Honda, che si è schiantata su una Nissan in uscita da un parcheggio. Impatto fatale, inutile ogni tentativo di soccorso del motociclista. Alla tragedia hanno assistito numerosi testimoni.

