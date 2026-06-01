Muore in mezzo al fumo e alle fiamme 

È morto mentre cercava di spegnere un incendio di sterpaglie nel suo podere sulla collina di Niu Crobu. Michele Podda 81 anni, insegnante di lettere in pensione, sindaco di Ollolai dal 1975 al 1979 e poi consigliere comunale, autore di poesie in sardo molto noto, è stato forse stroncato da un malore mentre cercava di domare le fiamme (o a causa del fumo: gli accertamenti sono in corso) in quello che era il suo regno, un grande terreno con ulivi, orto e macchia mediterranea che guarda verso il mare del litorale di Quartu.

La tragedia

Qui Michele Podda è arrivato anche ieri mattina molto presto. Da casa sarebbe uscito attorno alle sei. Lo faceva spesso, quasi tutti i giorni, soprattutto ora che il caldo si fa particolarmente sentire. E qui è stato trovato senza vita, raggiunto dalle fiamme. Sembra che a scoprire il cadavere siano stati gli stessi familiari, che preoccupati per il suo mancato rientro a casa, si sono precipitati a “Niu Crobu”, trovando l’uomo ormai privo di vita e pare con ustioni agli arti superiori.

Una tragedia che arriva ad appena due giorni dall’inferno di fuoco di via Segrè, con il forte vento che anche stavolta ha alimentato le fiamme che sono arrivate fino alla collina di Santu Lianu. Sono stati attimi di paura anche per i residenti che si sono ritrovati con il fuoco davanti alle case. Le squadre dei Vigili del fuoco intervenute insieme alla Forestale e ai volontari della protezione civile della Paff, con l’ausilio degli elicotteri, hanno fatto evacuare alcune abitazioni tra via Delle Zinnie e via Delle Orchidee. Qui diversi residenti si sono sentiti male per via del fumo e sono stati soccorsi dalle ambulanze arrivate sul posto assieme alle squadre antincendio.

In cenere ettari di macchia mediterranea. Soltanto dopo le 14,30 sono iniziate le operazioni di bonifica mentre la polizia e le squadre della scientifica portavano avanti tutte le indagini per capire cosa abbia potuto provocare l’incendio e soprattutto come sia morto Michele Podda, che da qualche tempo risiedeva nella zona di Santu Lianu. Se sia stato investito dal fuoco nel suo terreno o se abbia avuto un malore o se il rogo sia partito da stoppie che lui stesso cercava di bruciare. Il sindaco Graziano Milia ha espresso cordoglio «a nome dell’amministrazione comunale e mio personale» ricordando l’attività «per la valorizzazione della lingua sarda» portata avanti da Podda, così come cordoglio è stato espresso dal primo cittadino di Ollolai, Francesco Columbu: «Per me – ha ricordato – era stato anche il maestro delle elementari e ne conservo un ricordo speciale».

L’inchiesta

Della vicenda si occupano ora gli agenti del Commissariato di Polizia di Quartu che, coordinati dal Commissario Ignazio Secci, hanno effettuato un accurato sopralluogo disposto dal pm Nicoletta Mari. La Polizia è rimasta a Niu Crobu per diverse ore cercando anche di risalire a qualche testimonianza. Sentiti anche alcuni familiari. Sul posto, sotto un caldo africano, anche la Polizia scientifica e la Forestale della base di Sinnai. Non è stata comunque disposta l’autopsia tanto che dopo gli accertamenti la salma è stata consegnata alla famiglia per i funerali. Resta il dolore per la drammatica scomparsa di un uomo con mille interessi, un fine poeta che da giovane aveva insegnato la lingua e la cultura sarda anche in Belgio, ai figli degli emigrati. Nel 1985, con alcuni amici, aveva organizzato il primo torneo di “istrumpa” a Ollolai, l’antica lotta dei pastori. Poi aveva insegnato per 20 anni negli istituti superiori di Cagliari, sino alla pensione e alla nuova vita in campagna.

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