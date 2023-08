Muore in mare per un malore 

Dramma ieri mattina nella spiaggia di Porto Botte. Un settantunenne di Carbonia, Pietro Murru, è morto a causa di un malore mentre navigava con il sup. Era arrivato di buon mattino per potersi godere il mare prima che il vento lo rendesse impraticabile. L’allarme è scattato intorno alle 12 quando alcuni kitets hanno notato il corpo a circa 300 metri dalla battigia. Lo hanno raggiunto con un gommone nella speranza di poter praticare le manovre di rianimazione ma, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Quando sono tornati a riva, sul posto stavano già arrivando l’ambulanza dei volontari di Giba in servizio di 118, i carabinieri di Santadi e Giba e gli uomini della Capitaneria di Sant’Antioco. Documenti e sup sono stati trovarti a Is Solinas trasportati dal vento. L’ipotesi più probabile è che l’uomo sia stato vittima di un malore quando era al largo e l’impossibilità di essere soccorso subito gli sarebbe stata fatale. (f. m.)

