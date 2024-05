Muore in mare mentre sistema le reti 

Aveva deciso di trascorrere un pomeriggio al mare a Porto Botte, una meta fissa da quando era andato in pensione. Ma per Renato Pintus, ottantaduenne di Villaperuccio, la giornata si è conclusa in modo tragico: il suo corpo è stato ritrovato ieri sera a una ventina di metri dalla riva. L’allarme immediato è stato inutile: l’uomo purtroppo era già morto.

L’allarme

Erano passate da poco le 18 quando è scattato l’allarme: una persona che si trovava a passare nella spiaggia, a qualche centinaio di metri dal fortino che si trova lungo l’arenile, si è accorta della presenza di un corpo a pelo d’acqua, a qualche decina di metri dalla battigia. Ha immediatamente dato l’allarme con una telefonata al 112. Sul posto si sono avvicinati i carabinieri della stazione di Sant’Antioco e i colleghi di San Giovanni Suergiu che hanno competenza su quel territorio. Contemporaneamente è partita da Sant’Antioco la motovedetta della Capitaneria che però non si è potuta avvicinare al corpo perché i fondali erano troppo bassi; stesso problema per il gommone della Forestale di Sant’Antioco. Nel frattempo la Protezione civile di Sant’Anna Arresi, giunta sul posto con i suoi volontari, aveva effettuato delle riprese dall’alto con un drone per avere delle immagini dell’uomo e stabilirne le condizioni. C’è voluto l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Cagliari per effettuare il recupero del corpo. Sul posto è arrivata l’ambulanza dei volontari del soccorso di Narcao, allertati dalla centrale operativa del 118 nella speranza che l’uomo fosse ancora vivo,. Speranza vana.

Il riconoscimento

Nel frattempo, tramite i documenti dell’uomo trovati nella sua auto parcheggiata poco lontano dalla spiaggia, si è potuti risalire alla sua identità. Si trattava di Renato Pintus, pensionato ottandaduenne di Villaperuccio. L’uomo aveva una grande passione per la pesca. Aveva lavorato per una vita nel mulino di famiglia a Villaperuccio, ma trovava sempre tempo per il mare. Ieri si era recato a Porto Botte per sistemare le reti da pesca. Con ogni probabilità ha accusato un malore (ma dovrà essere il medico intervenuto sul posto ad accertarlo) e non è riuscito a uscire in tempo dall’acqua per chiedere aiuto. I suoi parenti sono stati allertati in breve tempo e sul posto è arrivato il figlio per il riconoscimento. Ha dovuto attendere che il corpo venisse portato fuori dall’acqua e poi, una volta raggiunto, la triste conferma. Oggi sarà possibile saperne di più circa le cause della morte.

